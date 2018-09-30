دورهمی ۱۱ رمان محیط زیستی  در عصر نردبان

به گزارش خبرگزاری مهر، این دورهمی صمیمانه با هدف معرفی ژانر جدیدی در ادبیات کودک و نوجوان با عنوان کتابهای محیطزیستی میزبان علاقمندان و صاحبنظران خواهد بود.
برایناساس بعدازظهر یازدهم مهر از رمانهای «اشباح جنگل سوخته»، «گلوله و پلنگ» و «اندوه بالابان» اثر مهدی رجبی، «انجمن یوزهای شریف» نوشته حمید اباذری، «کبوترباشی و زرافههای پرنده» و «تفنگ اهلی» اثر مسعود ملک یاری، «سموره» نوشته آذر ودودی، «سیمرغ پدربزرگ من بود» اثر فاطمه سرمشقی، «شهر بدون پلاستیک» نوشته بدری مشهدی ، «یک فرارآشغالانه» نوشته پیام ابراهیمی و «مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد» اثر مهسا لزگی رونمایی خواهد شد.
نویسندگان، تصویرگران، صاحبنظران ادبیات و نشر در این نشست به طرح دغدغههای محیط زیستی، تحلیل ادبی آثار منتشر شده و بیان نیازها و ضرورتهای این حوزه خواهند پرداخت.
گفتنی است انتشارات فنی ایران، انتشار آثاری با موضوع محیطزیست را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرد. در چند سال اخیر تالیف آثاری با این موضوع اولویت این انتشارات قرار گرفته است.
لازم به ذکر است مراسم رونمایی از یازده عنوان رمان محیط زیستی این انتشارات از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در محل این انتشارات به آدرس خیابان مطهری، خیابان میرعماد، پلاک ۲۴ برگزار خواهد شد و حضور علاقمندان در این مراسم آزاد است.
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