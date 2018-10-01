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۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۳.۴ میلیون گردشگر از جاذبه های آذربایجان غربی دیدن کردند

۳.۴ میلیون گردشگر از جاذبه های آذربایجان غربی دیدن کردند

ارومیه – رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: نیمه نخست امسال سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان دیدن کردند.

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۶ درصد رشد نشان می دهد اظهارداشت: تخت سلیمان، قره کلیسا، کاخ موزه باغچه جوق، غار سهولان و تپه های تاریخی از جمله حسنلو از مهمترین آثار مورد بازدید در این مدت بوده است.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون ۹۸۵ هزار و ۴۳۷ نفر در مراکز اقامتی استان پذیرش شده اند افزود: این میزان نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

جباری با بیان اینکه ضریب اشغال هتل ها ۸۳.۵ درصد بود و میانگین این ضریب اشغال در شش ماهه امسال به حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد رسید عنوان کرد: سال گذشته ضریب اقامت در هتل ها و مراکز اقامتی و اقامتگاه های بوم گردی استان ۳۶ درصد بود و این میزان در سال جاری به ۷۲ درصد رسید.

وی توانمند سازی عوامل حوزه گردشگری، توسعه گردشگری الکترونیک، انتشار تیزرهای تبلیغات جاذبه های گردشگری و تاریخی استان در فضای مجازی، حمایت از تشکل و نهادهای غیردولتی در بخش گردشگری از برنامه های این اداره کل در سالجاری عنوان کرد.

جباری با بیان اینکه امسال تقویم رویدادها و جشنواره های گردشگری تهیه شده است افزود: تشکیل اتاق فکر با هدف برندسازی جاذبه های طبیعی و تاریخی و استفاده از روش های فناوری اطلاعات برای معرفی استان از دیگر برنامه ها و اقدامات استان در سالجاری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری از اولویت های این سازمان دانست و بیان داشت: امسال ۴۲۰ طرح صنایع دستی، بوم گردی و گردشگری با ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار در کارگروه اشتغال مصوب شده است.

جباری با تاکید بر توجه به توسعه زیرساخت های استان در بخش گردشگری اضافه کرد: این استان در کنار هم مرزی با سه کشور خارجی از تاریخ وتمدن و ظرفیت های بالایی در بخش گردشگری برخودار است که باید از آنها بهره کافی برای توسعه صنعت گردشگری برد.

کد مطلب 4417246

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