۳.۴ میلیون گردشگر از جاذبه های آذربایجان غربی دیدن کردند

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۶ درصد رشد نشان می دهد اظهارداشت: تخت سلیمان، قره کلیسا، کاخ موزه باغچه جوق، غار سهولان و تپه های تاریخی از جمله حسنلو از مهمترین آثار مورد بازدید در این مدت بوده است.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون ۹۸۵ هزار و ۴۳۷ نفر در مراکز اقامتی استان پذیرش شده اند افزود: این میزان نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

جباری با بیان اینکه ضریب اشغال هتل ها ۸۳.۵ درصد بود و میانگین این ضریب اشغال در شش ماهه امسال به حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد رسید عنوان کرد: سال گذشته ضریب اقامت در هتل ها و مراکز اقامتی و اقامتگاه های بوم گردی استان ۳۶ درصد بود و این میزان در سال جاری به ۷۲ درصد رسید.

وی توانمند سازی عوامل حوزه گردشگری، توسعه گردشگری الکترونیک، انتشار تیزرهای تبلیغات جاذبه های گردشگری و تاریخی استان در فضای مجازی، حمایت از تشکل و نهادهای غیردولتی در بخش گردشگری از برنامه های این اداره کل در سالجاری عنوان کرد.

جباری با بیان اینکه امسال تقویم رویدادها و جشنواره های گردشگری تهیه شده است افزود: تشکیل اتاق فکر با هدف برندسازی جاذبه های طبیعی و تاریخی و استفاده از روش های فناوری اطلاعات برای معرفی استان از دیگر برنامه ها و اقدامات استان در سالجاری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری از اولویت های این سازمان دانست و بیان داشت: امسال ۴۲۰ طرح صنایع دستی، بوم گردی و گردشگری با ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار در کارگروه اشتغال مصوب شده است.

جباری با تاکید بر توجه به توسعه زیرساخت های استان در بخش گردشگری اضافه کرد: این استان در کنار هم مرزی با سه کشور خارجی از تاریخ وتمدن و ظرفیت های بالایی در بخش گردشگری برخودار است که باید از آنها بهره کافی برای توسعه صنعت گردشگری برد.