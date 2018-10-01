رونمایی از بزرگترین و مجهزترین بیمارستان کودکان جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز و با حضور جمعی از مسئولان کشور از جمله رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و وزیر بهداشت کشورمان، بزرگ‌ترین و مجهزترین بیمارستان کودکان جنوب کشورمان در اهواز افتتاح شد؛ بیمارستانی فوق تخصصی با حدود ۲۴۰ تخت که حدود یک و ماه و نیم پیش عملیات احداث آن پایان یافته و برای تجهیز به وزارت بهداشت تحویل شده بود.

این بیمارستان که «ابوذر» نام دارد و در ۹ طبقه احداث شده، بالغ بر ۲۱ هزار متر مربع زیربنا دارد و مجهز به همه بخش‌های مورد نیاز از جمله بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان و کودکان و همچنین جراحی اطفال (NICU, PMICU, PSICU) است. با این ملاحظه که در طراحی بخش‌های مختلف آن، به مانند طراحی سازه بیمارستان کوشیده شده، فضایی مناسب برای درمان کودکان فراهم آید.

از دیگر بخش‌های این بیمارستان فوق تخصصی می‌توان به اورژانس اطفال، رادیولوژی، سونوگرافی، آندوسکوپی-کلونوسکوپی، سی‌تی‌اسکن، داروخانه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، اتاق عمل، اتاق عمل تخصصی چشم، جراحی، نفرولوژی، گوارش، نورولوژی، روماتولوژی، هماتولوژی، خون و قلب، آسم، آلرژی و ایمنی، ریه، عفونی و غدد اشاره کرد.

بیمارستان کودکان ابوذر در حالی امروز افتتاح شد که کار ساخت آن از سال ۱۳۸۸ و در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی کشورمان کلید خورده بود، اما برای مدت طولانی در مرحله اسکلت رها شد تا در نهایت مأموریت احداث آن در تابستان ۱۳۹۴ به بنیاد علوی واگذار گردد و عملا در دست احداث قرار گیرد. تصمیمی که منجر به احداث این بیمارستان در فاصله سه سال به دست بنیاد علوی شد.

پیشرفتی چشمگیر که مشابه آن را در دیگر پروژه‌های این بنیاد در حوزه احداث بیمارستان در مناطق محروم کشور نیز می‌توان دید. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که بر پایه تفاهم نامه‌ای ویژه میان بنیاد علوی (به عنوان بازوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در محرومیت زدایی) و وزارت بهداشت احداث می‌شوند و بر اساس آن، کار احداث این مراکز بر عهده بنیاد علوی است و وزارت بهداشت عهده دار تجهیز آن‌ها می‌شود.

پروژه‌هایی که ساخت بیمارستان فوق تخصصی کودکان ابوذر اهواز، تنها یکی از آنهاست و از نمونه‌های دیگر آن، می‌توان به ساخت بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی «طالقانی» آبادان با زیربنای بالغ بر ۲۲ هزار متر مربع اشاره کرد که اکنون در نیمه راه بوده و قرار است تا نیمه تابستان سال آتی به بهره برداری برسد.

از دیگر پروژه‌های در دست ساخت بنیاد علوی در این خصوص، می‌توان به بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه استان گلستان (موعد افتتاح تابستان ۱۳۹۸) و بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی «یا زهرا» دزفول اشاره کرد که هر دو در حال ساخت هستند و تجربه احداث و بهره برداری ۲۵ مراکز سلامت شبانه روزی درجه یک (بیمارستان‌های کوچک) توسط بنیاد علوی در نقاط مختلف کشورمان، نوید افتتاح آن‌ها در زمان مقرر در آینده نزدیک را می‌دهند.