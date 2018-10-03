به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، عنایت الله دهقانی گفت: طی ۶ ماهه‌ گذشته ماموران انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان طی چندین عملیات مختلف، موفق به کشف بالغ بر یک تن و ۷۷۸ کیلوگرم از انواع مواد مخدر شامل هروئین، تریاک و حشیش شده اند.

وی تصریح کرد:در این رابطه یک باند کلان و مسلح قاچاق مواد مخدر منهدم و در مجموع ۲۸ قاچاقچی دستگیر و روانه زندان شده اند.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت دو مورد درگیری مسلحانه داشته ایم، افزود: در این رابطه دو قبضه سلاح جنگی کلت کمری و یک قبضه اسلحه کلاشینکف، به همراه سایر تجهیزات لجستیکی از جمله ۳۵ دستگاه خودروی سواری از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

دهقانی به موضوع مبارزه با خرده فروشان موادمخدر در کنار مبارزه با باندهای کلان قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در راستای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر ۵۲ توزیع کننده فعال موادمخدر در سطح شهرستان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

رئیس حوزه قضائی شهرستان ارزوئیه گفت: با دستور قضائی سه مکان توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان پلمب شده است.

گفتنی است قاچاقچیان موادمخدر عمدتا قصد انتقال محموله‌های کلان را از پهنای جغرافیایی استان کرمان به سایر نقاط کشور را دارند و کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر کشور است و مردم و مسئولان استان کرمان هزینه های بسیار سنگینی را در راه مبارزه با مواد مخدر پرداخت کردند.