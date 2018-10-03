یک تاکسی اینترنتی و حامیانی به وسعت یک شهر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این میان عده‌ای تماشاچی هم هستند که بنا به سلیقه خودشان پشت یکی از طرفین دعوا می‌ایستند و بنای حمایت از او برمی‌دارند. با این‌که در بسیاری از دعواها در نهایت این دو طرف ماجرا هستند که سود می‌کنند یا ضرر، اما معجزه تماشاچی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

در دعواهای فردی معمولا تماشاچی‌ها به حل اختلاف کمک می‌کنند و حضورشان شعله درگیری را پایین می‌آورد. اما کار که بالا می‌گیرد و دعوا ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند، تماشاچیان با حمایت‌شان مرگ یا حیات یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شوند.

تجربه نشان داده بُرد واقعی از آنِ کسی است که مردم طرف او می‌ایستند و هوایش را دارند؛ مثل اسنپ که با حمایت مردم در شهرهای مختلف بارها از زد و بندهای تاکسی‌رانی و شهرداری جان سالم به در برده و کارشکنی‌های عوامل مختلف باعث نشده میزان درخواست مسافرانش کاهش پیدا کند.

بر اساس گزارش روابط عمومی اسنپ، از سال ۹۵ که این سامانه کارش را در تهران شروع کرده تا امروز، با آغاز فعالیت در هر شهری با انواع کارشکنی‌ها و پلمب دفتر روبه‌رو بوده است. هر چند که همه این سنگ‌اندازی‌ها در بازه‌های چندین روز تا نهایتا یک ماه و اندی تمام شده و دیگر نشانی از آن‌ها نیست، اما حتی در زمان وقوع این کارشکنی‌ها هم مردم پشت اسنپ را خالی نکرده‌اند و هیچ‌کدام از این اتفاقات باعث نشده درخواست مردم کاهش پیدا کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اغلب این خبرها از سوی خود عوامل دست‌اندرکار در کانال‌های خبری منتشر می‌شده و همین موضوع به نوعی نقش اطلاع‌رسانی را پیدا می‌کرده چراکه مردم به واسطه همین خبرها متوجه حضور اسنپ در شهرشان می‌شدند. در واقع خبرهایی که عوامل مخالف اسنپ به زعم خودشان علیه اسنپ منتشر می‌کردند، در نهایت نقش پلاکارد تبلیغی را برای اسنپ بازی می‌کرده است.

شاید رانندگانی که تمایل به همکاری با اسنپ در شهرشان داشتند به دلیل ترس از آینده نامعلوم شغلی به واسطه درگیری‌های ایجاد شده یا پلمب دفتر به این نتیجه می‌رسیدند فعلا دست نگه دارند تا تکلیف بقای اسنپ در شهرشان معلوم شود، اما مردم با ارسال پست در شبکه‌های اجتماعی و همچنین ثبت درخواست خودرو از حضور اسنپ حمایت می‌کردند و با این واکنش‌ها به ماندگاری‌اش رای می‌دادند.

قرار نیست همیشه و همه‌جا حمایت با در دست گرفتن پلاکارد و پرسه زدن در خیابان نماد بیرونی داشته باشد. گاهی یک کلیک بهتر از صدها تجمع اعتراضی به نتیجه می‌رسد. این دقیقا همان‌جایی است که تاریخ پیش از این بارها به شکل‌های گوناگون شاهد آن بوده است؛ بزنگاه‌هایی که به واسطه حمایت مردم برگ برنده را از آن خود کرده و چه چیزی بهتر از داشتن حامیانی به وسعت مردم یک شهر؟