سازمان سینمایی برای «چتر سینمای ایران در کن» چقدر هزینه کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در پاسخ به پرسش مطرح شده در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، فهرست پرداختیهای سازمان سینمایی طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای برپایی چتر سینمای ایران در جشنواره فیلم کن را منتشر کرد.
بنابر این گزارش این هزینهها شامل برپایی چترسینمای ایران با متراژی بالغ بر ۷۲ متر مربع، حضور ۷ شرکت پخشکننده بینالمللی سینمای ایران در ذیل چتر، تولید مواد تبلیغاتی و هزینه تبلیغات در بازار فیلم و حمایت از حضور فیلمسازان و دست اندرکاران سینما در جشنواره و بازار فیلم میشود.
جدول هزینهکرد سازمان سینمایی در این زمینه به شرح زیر منتشر شده است؛
نظر شما