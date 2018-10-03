به گزارش خبرنگار مهر، شورای پنجم شهر کرمانشاه که از همان ابتدای دوره و در مراسم تحلیف کارش را با تنش آغاز کرد حالا با بالا گرفتن حاشیه‌ها و ناتوانی در وظیفه اصلی این پارلمان محلی در آستانه انحلال قرار گرفته است.

بعد از استعفای شهردار سابق و انتخاب سرپرست برای شهرداری، اعضای شورای شهر از انتخاب یک شهردار توانمند که مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه آنان است عاجز ماندند و نتوانستند سر انتخاب شهردار به تفاهم برسند تا مهلت قانونی سه ماهه آنها در روز گذشته، دهم مهرماه به پایان رسید.

قاعدتا بر اساس قانون بعد از مهلت قانونی پرونده شورای شهر باید به هیئت حل اختلاف استان متشکل از استاندار و رییس کل دادگستری، دو نفر از نمایندگان استان و نماینده شورای استان و اعضای هیات حل اختلاف استان هستند برای تصمیم‌گیری ارجاع شود که فرماندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تایید کرد.

فضل‌اله رنجبر، فرماندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه فرماندار ارجاع پرونده شورای شهر کرمانشاه به شورای حل اختلاف بوده است که انجام دادیم و ادامه مراحل به مسئولان این شورا مربوط می‌شود.