توسعه بی ضابطه در کشاورزی حوزه آب را دچار مشکل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخا عصر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کردستان که با حضور نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد، اظهارداشت: افزایش سهم استان کردستان از تخصیص آب توقعی بجا است ولی باید به این مسئله نیز توجه داشت که افزایش کشاورزی آبی در کردستان نباید بی برنامه و بدون ضابطه باشد چرا که این کار به قیمت نابودی منابع زیرزمینی آب استان تمام می شود.

وی با بیان اینکه در بحث توسعه، پیشرفت هایی در طول گذشت چهار دهه از انقلاب در کشور حاصل شده است اما تا هدف فاصله زیادی داریم، افزود: مردم با وجود تمام این اقدامات نسبت به چند مورد نگران هستند و معتقدند رویکردهای توسعه در کشور متوازن صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم معتقد هستند همه نقاط کشور همزمان از اقدامات توسعه ای برخوردار نشده اند، ادامه داد: این بی توجهی‌ و شرایط تنها به استان های مرزی خلاصه نمی شود و حتی در نقاط جنوبی پایتخت شاهد مشکلات و نقاط محروم هستیم.

کیخا با بیان اینکه مجموعه برنامه ریزهای صورت گرفته در حوزه های مختلف از جمله آب و کشاورزی نیازمند بازنگری و اصلاح است، یادآور شد: به دلیل توسعه نامتوازن نساز است که برنامه ریزی های ما در کشور بازنگری شود.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی در بین مردم کشور نحوه تخصیص آب است ضمن اینکه توسعه بی ضابطه کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه دلیل اصلی خشک شدن این دریاچه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه کشاورزی باید با برنامه ریزی مناسب دنبال شود، گفت: کشاورزی پایدار در این استان باید شکل گیرد و برای تحقق این مهم، مسئله آب کردستان را در اولویت کاری این کمیسیون قرار خواهیم داد.

کیخا با بیان اینکه هم دولت و هم مجلس باید دست در دست هم و با همدلی برای پیشرفت کشور تلاش کنند، اظهار داشت: دیگر هیچ نهاد و قوه ای نمی تواند توپ را به زمین دیگری بندازد.

وی استان کردستان را استانی توانمند و برخوردار از منابع طبیعی و خدادادی اما دارای مشکلات فراوان عنوان کرد و افزود: ما به عنوان کمیسیون کشاورزی تاکنون دو جلسه در کمیسیون درباره مسائل کشاورزی استان برگزار کرده ایم و پیگیر حل برخی از مشکلات هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بصورت جدی به مسائل استان کردستان در بخش کشاورزی و آب ورود می کنیم، بیان کرد: برگزاری جلسه ای با حضور وزیر کشاورزی و دیگر مسئولان مرتبط برای بررسی بودجه بخش کشاورزی در دستور کار قرار می گیرد و بر روی موضوع تخصیص آب استان متمرکز خواهیم شد.