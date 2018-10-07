اهدای قرآن از سوی رییس جمهور به مسجد تازه‌ تأسیس ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای اخیر در منطقه «فراحت ۷» شهر عشق‌آباد مسجدی افتتاح شد که در این مراسم مفتی ترکمنستان، امام‌ جماعت‌های عشق‌آباد و استان‌ها، ریش‌سفیدان و ساکنان و میهمانان عشق‌آباد شرکت داشتند.

بنا به گزارش رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان، ساخت مسجد جدید نشانه آزادی دین در ترکمنستان براساس قانون اساسی این کشور است. این مسجد به دستور «قربان‌قلی بردی‌محمداف»، رییس‌جمهور ترکمنستان و سفارش سازمان دینی «خواجه احمد یسوی» توسط شرکت «آقا قورلیشیق» احداث شده ‌است.

*مسجدی با ۱۳ هزار متر

مساحت کل مسجد با سالن نذری و صدقه ۱۳ هزار متر مربع است. مناره مسجد ۶۳ متر، گنبدهای مرکزی و کوچک آن ۴۰ و ۲۳ متر است. مجموعه ساختمان‌های مسجد را سالن ویژه نذری و صدقه و برگزاری سایر عبادات و مراسم و پارکینگ تشکیل می‌دهد. زیبایی و معماری این مسجد همه را مجذوب خود می‌کند.

شرکت‌کنندگان برنامه افتتاحیه مسجد، بعد از بازدید معماری ظاهری آن، داخل مسجد رفتند. دیوارهای این مسجد با سنگ‌های گران‌قیمت تزئین و روکش و با آیاتی از قرآن کریم تزئین شده‌ است. ظرفیت این مسجد برای ۳ هزار نمازگزار پیش‌بینی شده و طبقه بالای مسجد ویژه بانوان است.

*اهدای قرآن رییس‌جمهور

ریش‌سفیدان سراسر کشور در داخل مسجد جدید دو رکعت نماز اقامه کردند. سپس مفتی ترکمنستان، قرآن کریم ویژه «قربان‌قلی بردی‌محمداف» رییس جمهور ترکمنستان را به امام شهر عشق‌آباد اهدا کرد.

این قرآن در کنار تبرکی که در زیارت رییس‌جمهور ترکمنستان از کعبه در چارچوب سفر رسمی وی به پادشاهی عربستان اعطاء شده ‌بود، قرار داده شد و قرار است براساس نظر رییس‌جمهور و مشورت با امام‌های استان‌ها و ریش‌سفیدان، این تبرک، در مساجد گذاشته‌ شود.

این تبرک در کنار محراب زیر قاب شیشه‌ای جا داده ‌شد. شرکت‌کنندگان این برنامه، مقابل این هدیه متبرک تعظیم و برای ایجاد چنین امکاناتی از سوی رئیس جمهور ترکمنستان، از وی تشکر و قدردانی کردند. سپس شرکت‌کنندگان برنامه، به سالن نذری رفتند و آیاتی از قرآن کریم قرائت کردند و با ناهار پذیرایی شدند.

به تمام شرکت‌کنندگان در این برنامه، یک جلد قرآن کریم و کتاب «اُرازا» (رمضان) اهدا شد. سپس در ساختمان اصلی اذان و خطبه و نماز ظهر اقامه شد.

گفتنی است، کشور ترکمنستان در تاریخ ۲۷ اکتبر سال ۱۹۹۱ با جدا شدن از اتحاد جماهیر شوروی سابق استقلال خود را اعلام کرد و مردم و دولت این کشور، همه ساله روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر را به عنوان روز ملی جشن می‌گیرند.