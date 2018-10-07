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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۸:۵۹

رئیس هیئت بسکتبال گلستان خبر داد:

پیشنهاد ۲ برابری دیگر تیم‌ها به ۲ بازیکن مورد نظر شهرداری گرگان

پیشنهاد ۲ برابری دیگر تیم‌ها به ۲ بازیکن مورد نظر شهرداری گرگان

گرگان- رئیس هیئت بسکتبال استان گلستان از پیشنهاد دو برابری دیگر تیم ها به دو بازیکن مورد نظر تیم بسکتبال شهرداری گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کبیر، شامگاه شنبه در صحن شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: تیم بسکتبال شهرداری گرگان شرایط مطلوبی را پشت سر می گذارد.

وی افزود: با دو بازیکن ملی به جمع بندی رسیده بودیم و قرار بود برای انعقاد قرارداد به گرگان بیایند که پرواز آن ها به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شد.

کبیر ادامه داد: در این فاصله آن ها با تیم پتروشیمی به مسابقات آسیا رفتند و بعد از برگشت از مسابقات به آن ها دو برابر قیمت توافقی ما، توسط تیم ها دیگر پیشنهاد شد.

وی گفت: البته ما از حقوق تیم خود دفاع خواهیم کرد اما اگر آن ها قرارداد بسته باشند کار دشوار می شود.

کبیر خاطرنشان کرد: در مجموع تیم شرایط خوبی دارد و تدابیری اندیشیده ایم که تیم باکیفیتی روانه مسابقات کنیم.

وی در پایان گفت: از مجموعه شهرداری و شورای شهر و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان که مساعدت زیادی به تیم داشتند، سپاسگزارم.

کد مطلب 4422662

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