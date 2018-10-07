به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کبیر، شامگاه شنبه در صحن شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: تیم بسکتبال شهرداری گرگان شرایط مطلوبی را پشت سر می گذارد.

وی افزود: با دو بازیکن ملی به جمع بندی رسیده بودیم و قرار بود برای انعقاد قرارداد به گرگان بیایند که پرواز آن ها به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شد.

کبیر ادامه داد: در این فاصله آن ها با تیم پتروشیمی به مسابقات آسیا رفتند و بعد از برگشت از مسابقات به آن ها دو برابر قیمت توافقی ما، توسط تیم ها دیگر پیشنهاد شد.

وی گفت: البته ما از حقوق تیم خود دفاع خواهیم کرد اما اگر آن ها قرارداد بسته باشند کار دشوار می شود.

کبیر خاطرنشان کرد: در مجموع تیم شرایط خوبی دارد و تدابیری اندیشیده ایم که تیم باکیفیتی روانه مسابقات کنیم.

وی در پایان گفت: از مجموعه شهرداری و شورای شهر و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان که مساعدت زیادی به تیم داشتند، سپاسگزارم.