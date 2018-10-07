تصادف در زنجان ۲ فوتی برجای گذاشت

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: شامگاه شنبه ساعت ۲۰.۳۰ برخورد یک دستگاه تریلر با یک دستگاه وانت نیسان در آزادراه زنجان به تبریز یک کشته بر جای گذاشت و علت اصلی وقوع این تصادف هم عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی بوده است.
وی همچنین از وقوع یک فقره تصادف در آزادراه زنجان به میانه خبر داد و تصریح کرد: در این تصادف برخورد یک خودروی خاور با عابر پیاده باعث فوت عابر پیاده شد.
رئیس پلیسراه استان زنجان علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو از جانب راننده خاور اعلام کرد.
مظفری از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرمافزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامهریزی کنند.
مظفری بابیان اینکه زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جادهها برای گذر مسافران بزرگراه است، گفت: در این میان رانندگان بهمحض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پارکینگ اقدام به استراحت کنند و اصلاً رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و درجاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمیآید توقف کنند.
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