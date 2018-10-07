FATF به صلاح کشور نیست/خودتحریمی را بر خود تحمیل نکنیم

حسین هاشمی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح لایحه FATF مطرح شد، بیان داشت: لایحه FATF یکی از لوایح مهمی است که قرار است در مجلس به رأی گذاشته شود و چه مجلس به این طرح رأی اکثریت بدهد یا ندهد این موضوع مهمی است که باید با دقت و بررسی جوانب مختلف به آن پرداخته شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید با دقت بیشتری به لایحه FATF رأی بدهند تصریح کرد: باید نمایندگان مجلس در خصوص دادن رأی به این لایحه، سنجیده و با دقت، عمل کنند تا در آینده برای کشور مشکلی بوجود نیاید، هر چند این لایحه مشکلاتی را برای کشور بوجود می آورد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس ادامه داد: آمریکا دشمن ملت ایران است ، موضوع اینجاست که آمریکا می خواهد به شکلی به روند مالی ما و تراکنش های داخلی نهاد ها و ارگان ها و مراکز علمی دانشگاهی در داخل کشور دسترسی داشته و به نوعی برروی مراودات مالی ما به بهانه اینکه می خواهند حمایت مالی از تروریسم نظاره کنند اشراف کامل داشته باشد.

نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت با اشاره به اینکه نگاه اسکتبار در مورد تروریسم با نگاه ایران به تروریسم دو دیدگاه متفاوت است خاطر نشان کرد: استکبار تروریسم را طور دیگری معنی می کند و درک ما از تروریسم چیز دیگری است، ما جنبش های آزادی بخش مردم مظلومی که مورد تهاجم و تجاوز برخی از کشور های دیگر قرار گرفتند مثل کشور فلسطین که اسرائیل خانه و کاشانه آنها را اشتغال کرده و یا تروریسم هایی که در سوریه و عراق و افغانستان مردم را مورد تجاوز و ظلم قرار دادندو بر آنها ستم می کنند را تروریسم می دانیم ولی متاسفانه استکبار جهانی آنها را تروریسم نمی داند و این است که ما نمی توانیم این لایحه را قبول کنیم چون دیدگاه و تعریف تروریسم از نگاه هر دوی ما بسیار متفاوت است.

هاشمی تختی با بیان اینکه استکبار بدنبال محدود کردن ما است ، گفت: به نظر من لایحه FATF به صلاح کشور نیست و ما با قبول این لایحه خود تحریمی را برای خودمان بوجود می آوریم و هیج تضمینی وجود ندارد که بعد از تصویب این لایحه ، آنها برای ما تسهیلاتی را فراهم کنند و ما را از تحریم ها خارج کنند.

وی اظهارداشت: من به عنوان نماینده مردم در مجلس به این لایحه رای منفی می دهم و تصویب آن را به صلاح کشور نمی دانم.