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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۵

حسن بیگی به مهر خبر داد؛

مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با لایحه CFT

مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با لایحه CFT

عضو کمیسیون امنیت ملی از سخنرانی نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه غیررسمی مجلس در مخالفت با لایحه CFT خبر داد.

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز نمایندگان ولایی گفت: در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی رای گیری شد و مقرر شد اعضای فراکسیون به لایحه الحاق ایران به تامین مالی تروریسم رای مخالف بدهند.

وی ادامه داد: اگر فراکسیون مستقلان و فراکسیون امید ائتلاف نکنند این لایحه در صحن مجلس تصویب نخواهد شد. متاسفانه تعدادی از نمایندگان در تلاش هستند تا این دو فراکسیون به ائتلاف برسند.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در صحن مجلس سخنرانی قوی و مستدل در مخالفت با لایحه CFT انجام داد و نمایندگان تقریبا قانع شده اند که رای به CFT به معنای چراغ سبز به آمریکا برای اعمال فشار بیشتر به ملت ایران است.

کد مطلب 4422806

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