به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس پس از چند روز تعطیلی از عصر شنبه گذشته آغاز شد. این تمرین که در غیاب برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان پایتخت زیرنظر کریم باقری برگزار شد غایبانی از جمله احمد نوراللهی و علیرضا بیرانوند نیز داشت.

دو بازیکن پرسپولیس به دلیل حضور در اردوی تیم ملی با پرسپولیس تمرین نمی کنند تا خود را برای دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با بولیوی آماده کنند.

از این رو کادر فنی سرخپوشان پایتخت تصمیم دارد پس از بازگشت نوراللهی و بیرانوند از اردوی تیم ملی به آنها استراحت داده تا دچار خستگی نشوند.

اهمیت دیدار برگشت پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر در ورزشگاه آزادی و کمبود بازیکن در پرسپولیس سبب شده تا برانکو تصمیم به استراحت دادن ملی پوشانش بگیرد.

باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کرده است تا دیدار این تیم مقابل پیکان تهران تغییر کرده و ۲۵ مهر ماه برگزار شود. این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران ۲۳ مهرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف بولیوی می رود و زمانی برای ریکاوری ملی پوشان پرسپولیس وجود ندارد.