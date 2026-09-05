اکران «قرار» به سومین دوره خود رسید؛ پخش فیلم برادران ارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در سومین اکران «قرار»، فیلم‌های کوتاه «خداحافظ آشغال» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک و تهیه کنندگی مهدی بدرلو، «و زندگی برای همه» به کارگردانی محسن اصدق‌پور و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان و محسن اصدق‌پور و «در چشمان یک عاشق» به کارگردانی رضا پردل و تهیه‌کنندگی رضا پردل و انجمن سینمای جوانان ایران روی پرده خواهند رفت.

«خداحافظ آشغال» ساخته برادران ارک روایت پیرزنی است که برای گریز از تنهایی، خواب‌های خود را برای آب روان بازگو می‌کند و در ادامه با تجربه‌ای متفاوت و شگفت‌انگیز مواجه می‌شود.

فیلم کوتاه «و زندگی برای همه» نیز داستان مردی را روایت می‌کند که پس از یک اقدام ناموفق به خودکشی، در عالم خیال به دنبال دلیل زنده ماندن خود می‌گردد.

«در چشمان یک عاشق» داستان باران، دختر پیانیستی را روایت می‌کند که به دندان‌پزشک خود علاقه‌مند شده و با نزدیک شدن به پایان جلسات دندان‌پزشکی، دغدغه اصلی او این است که چگونه می‌تواند همچنان دکتر را ببیند.

سومین اکران «قرار» به همت انجمن سینمای جوانان ایران و پخش توسط موسسه سینمایی بهمن سبز با نمایش این سه فیلم کوتاه برگزار خواهد شد. زمان و جزئیات اکران متعاقباً اعلام می‌شود و بلیت‌های این نوبت نیز به‌زودی از طریق درگاه‌های فروش بلیت در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.