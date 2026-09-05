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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

تکواندو گرندپری کره جنوبی؛

کیانی، بختیاری و برخورداری نمایندگان ایران در روز دوم

کیانی، بختیاری و برخورداری نمایندگان ایران در روز دوم

رقابت های تکواندو گرندپری کره جنوبی فردا یکشنبه با حضور سه عضو تیم ملی کشورمان پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در شهر موجو کره جنوبی جریان دارد، فردا یکشنبه ۱۵ شهریورماه مبارزات اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان به همراه وزن ۸۰- کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد که ناهید کیانی، مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری از تیم کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.

بر اساس جدول مسابقات در وزن ۵۷- کیلوگر ناهید کیانی دور نخست به مصاف «نیکول لیسووسکا» از لهستان می رود و در صورت برتری برنده مبارزه مراکش و تونس را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی ایران دو نماینده دارد. مهران برخورداری ابتدا به مصاف «یانگ» از آمریکا خواهد رفت و در ادامه تکواندوکار پیروز مصاف کره جنوبی و روسیه را پیش رو خواهد داشت.

همچنین امیرسینا بختیاری در میارزه نخست خود با «میلان کاناواس» از اسپانیا پیکار می کند و سپس به دیدار برنده مبارزه فرزاد منصوری از تیم پناهندگان و «زاروتی» از مراکش خواهد رفت.

در روز نخست این مسابقات امروز شنبه مهدی رزمیان و ابوالفضل زندی با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

کد مطلب 6937852

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