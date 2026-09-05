به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر شنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از پروژههای زیرساختی شهرستان کلاردشت، با حضور در منطقه رانشی «عینکت» از روند اجرای عملیات تثبیت و ایمنسازی این محدوده بازدید و آخرین وضعیت پروژه را بررسی کرد.
استاندار مازندران با اشاره به پیشرفت مناسب عملیات اجرایی اظهار کرد: روند اجرای پروژه رضایتبخش است و اقدامات انجامشده نشان میدهد طرح تثبیت این نقطه با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.
وی افزود: براساس ارزیابیهای صورت گرفته در محل و گزارش تیمهای اجرایی، پیشبینی میشود عملیات پروژه عینکت حداکثر ظرف دو هفته آینده به پایان برسد.
یونسی رستمی با بیان اینکه رفع این نقطه رانشی نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور کلاردشت ـ عباسآباد دارد، تصریح کرد: با تکمیل عملیات تثبیت و ایمنسازی، این بخش از محور با شرایط ایمنتری در اختیار شهروندان، مسافران و گردشگران قرار میگیرد.
وی همچنین بر تداوم نظارت میدانی و پیگیری روند اجرای طرح تا زمان تکمیل کامل پروژه تأکید کرد.
پروژه تثبیت زمین در منطقه عینکت از طرحهای مهم ایمنسازی محور ارتباطی کلاردشت ـ عباسآباد است که با هدف مهار ناپایداری زمین، جلوگیری از انسداد مسیر و کاهش مخاطرات ناشی از رانش در حال اجراست.
منطقه عینکت در محور کلاردشت به عباسآباد به دلیل شرایط زمینشناسی و سابقه رانش، یکی از نقاط حساس این مسیر به شمار میرود و عملیات اجرایی آن با هدف جلوگیری از تشدید ناپایداری زمین و بروز اختلال در تردد انجام شده است.
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