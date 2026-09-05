رضا میرابیان، سفیر سابق ایران در کویت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن کوه کلنگ، اظهار کرد: صحبتهای ترامپ ضابطهمند نیست و او بارها چنین تهدیدهایی را مطرح کرده و سپس از مواضع خود عقبنشینی کرده است.
وی افزود: ترامپ حتی در قبال رقبای خود در داخل آمریکا نیز همین رفتارهای نامتعادل را دارد و نمیتوان صرفاً بر اساس اظهارات او درباره اقدامات احتمالی آینده قضاوت کرد.
میرابیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران فارغ از نوع اظهارات مقامات آمریکایی، اقدامات امنیتی و بازدارنده خود را دنبال میکند، گفت: جمهوری اسلامی ایران چه زمانی که ترامپ تهدید کند و چه زمانی که تهدید نکند، اقدامات امنیتی، بازدارنده و پیشگیرانه خود را در رابطه با مناطق حساس کشور انجام میدهد و از قبل پیشبینیهای لازم را صورت میدهد.
اقدامات آمریکا در اصفهان خنثی شد
وی ادامه داد: اینطور نیست که آمریکاییها تاکنون تلاش نکرده یا اقداماتی انجام نداده باشند؛ اقداماتی که از سوی آمریکا در اصفهان انجام شد، در همان مراحل اولیه خنثی شد. اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه ایران موجب شد این تلاشها به نتیجه نرسد و از این به بعد نیز این اقدامات خنثی خواهد شد.
ترامپ توجهی به حقوق بینالملل ندارد
سفیر سابق ایران در کویت در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام احتمالی آمریکا از منظر حقوق بینالملل قابل توجیه است، گفت: ترامپ چیزی به نام حقوق بینالملل سرش نمیشود. رفتار او در قبال لبنان و ایران و همچنین جنگ ۱۲ روزه نشان داده است که ترامپ وقعی به حقوق بینالملل نمیگذارد.
وی افزود: ما با یک فرد خودشیفته و جاهطلب مواجه هستیم و به همین دلیل باید اقدامات پیشگیرانه خود را انجام دهیم.
درباره کوه کلنگ بزرگنمایی میکنند
میرابیان در ادامه با اشاره به توانمندی هستهای ایران، اظهار کرد: بحث کوه کلنگ را بزرگ کردهاند و میخواهند اینگونه القا کنند که توان انجام چنین اقدامی را دارند و توان هستهای ایران از بین خواهد رفت.
وی گفت: در حملات به نطنز و فردو، هیچ آسیبی به ذخایر اورانیوم ایران وارد نشد و جمهوری اسلامی ایران توانسته است ذخایر خود را حفظ کند.
میرابیان تأکید کرد: بنابراین نباید صرفاً بر اساس فضاسازیها و اظهارات مطرحشده درباره کوه کلنگ، درباره توان هستهای ایران قضاوت کرد؛ چراکه بخش مهمی از ظرفیتهای هستهای کشور همچنان حفظ شده است.
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