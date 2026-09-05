به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان با بیان اینکه روسای هیئت های استانی و فدراسیون باید به دو بحث ورزشکاران سازمان یافته و استعدادیابی توجه ویژه داشته باشند، تاکید کرد: ورزشکاران سازمان‌یافته شاخصی مهمی است که آن را رصد می‌کنیم. توجه ویژه به چرخه استعدادیابی هم مطرح است که البته مورد توجه قرار گرفته است که زیر ۱۷ سال ما اکنون قهرمان جهان شده است اما یک زمانی کف‌گیر ما ته‌دیگ خورد. وی با بیان اینکه برای وزیر ورزش بهره‌مندی از تکنولوژی هوش مصنوعی هم بسیار اهمیت دارد، تصریح کرد: اگر بی‌توجه باشیم حتما آسیب می‌بینیم. به ویژه فدراسیون‌هایی که در حوزه قهرمانی و المپیک فعالیت دارند، توجه کنند.

اسبقیان تاکید کرد: توجه به حوزه زنان برای وزیر بسیار مهم است. چرا که به این رسیده‌ایم توجه به این عرصه منجر به نتیجه گیری می‌شود. از طرفی توجه به زن و مادر برای ما قائل اهمیت است. همچنین آموزه‌های دینی ما به این موضوع توجه دارد که برای زنان حرمت و احترام قائل باشیم.

اسبقیان در مورد واگذاری سالن‌های ورزشی استان‌ها توسط مدیران کل به بخش خصوصی، گفت: مدیران کل موظف هستند یک سالن اختصاصی در اختیار هیئت‌های المپیکی ما قرار بدهند. این تاکید از سوی آقای وزیر است و من هم بر این موضوع تاکید و اصرار دارم. مدیرکلی که سالن اختصاصی هیئت و فدراسیون المپیکی را بگیرد و واگذار کند، باید برای آن فکری کرد. اخیرا خبری شنیده‌ام در یکی از استان‌ها که می‌خواهند سالن ژیمناستیک را به بخش خصوصی واگذار کنند. اصلا این موضوع برایم قابل درک نیست. مدیرکل می‌گویند یکی از شاخص‌های ارزیابی این است که چقدر واگذار کنیم اما آقای وزیر گفتند این را حذف کنیم و جزو شاهص‌ها نباشد.

وی ادامه داد: از هیئت‌های استانی می‌خواهم اگر مواردی این چنینی دارید با رئیس فدراسیون مکاتبه کنید تا من هم با مدیران کل استان‌ها موضوع را حل کنیم. اسبقیان گفت: بازی‌های مختلفی پیش رو داریم که برای ما بسیار قابل اهمیت است. جلسات تخصصی متعددی با فدراسیون‌ها داشته‌ایم که بی‌سابقه بوده است. امیدوارم با همت و تلاش مضاعف اتفاقات خوبی در ورزش کشور اتفاقات خوبی شاهد باشیم. معاون وزیر ورزش با اشاره به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: امسال مسابقات مهمی برای ورزش ایران داریم و مدال‌آوری در این رویدادها برای وزارت ورزش اهمیت زیادی دارد. امیدواریم فدراسیون والیبال برنامه‌های لازم را به کار بگیرد تا والیبال ایران در این رویداد بدرخشد.

اسبقیان گفت: نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و برافراشته شدن پرچم مقدس کشورمان برای ملت ما مایه مباهات و افتخار است و امیدواریم در بازی‌های آسیایی نیز شاهد این اتفاق باشیم. اسبقیان همچنین با اشاره به موفقیت‌های اخیر دختران والیبال ایران گفت: توجه ویژه به حوزه بانوان مورد تأکید وزیر ورزش است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دختران ورزشکار ما خیلی خوب و زود به نتیجه می‌رسند و موفقیت‌های اخیر دختران والیبال نیز این موضوع را نشان داده است.

وی تأکید کرد: این روند باید استمرار داشته باشد و موفقیت‌های دختران والیبال مورد توجه و حمایت قرار گیرد. نمونه این حمایت هم میزان پاداش دختران و پسران در بازی‌های آسیایی ناگویاست که پسران ما در صورت کسب مدال طلا ۳ میلیارد و دختران ۴ میلیارد پاداش دریافت می‌کنند.