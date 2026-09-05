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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

جزئیات قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان

جزئیات قرارداد تسلیحاتی آمریکا و عربستان

وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی مهمات هدایت‌شونده و موتور تانک به ارزش ۵.۷۵ میلیارد دلار به عربستان را تأیید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی مهمات حمله مستقیم با برد افزایش‌یافته (JDAM-ER) به عربستان سعودی به ارزش ۵ میلیارد دلار را تأیید کرده است.

این وزارتخانه همچنین فروش جداگانه موتورهای AGT-۱۵۰ به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار را تأیید کرد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: فروش پیشنهادی با تقویت آمادگی عربستان سعودی، توانایی این کشور برای پشتیبانی از نیازهای عملیاتی و قابلیت‌های لازم برای بهبود همکاری عملیاتی و اجرای برنامه‌های دوجانبه در شرایط اضطراری، توان عربستان برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده را افزایش خواهد داد.

شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی تأمین سامانه‌های JDAM-ER و شرکت هانی‌ول پیمانکار اصلی تأمین موتورهای AGT-۱۵۰ خواهند بود.

همزمان، واشنگتن دو قرارداد تسلیحاتی دیگر برای عمان و عراق نیز تأیید کرده است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد فروش احتمالی خدمات پشتیبانی و نگهداری جنگنده‌های F-۱۶ به عمان را نیز به ارزش تقریبی ۱۸۸ میلیون دلار تأیید کرده است.

همچنین فروش احتمالی دیگری به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار برای خرید بالگردهای Bell ۴۱۲EPX به عراق تأیید شد.

کد مطلب 6937856

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
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      عربستان 6میلیارد دلار دیگر برای کشتن برادران مسلمان و خرید امنیت برای اسرائیل و آمریکا پول پاشی کرد

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