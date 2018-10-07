گل گاوزبان های جوان آزادشهری امید مردم منطقه شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم رضایی: بذرهای گل گاوزبان را داخل پلاستیک ها می کند، نه یکی نه دو تا؛ امسال ۱۰۰ هزار گل گاوزبان گلدانی تولید کرده است، آن هم نه با یک نفر نه با دو نفر؛ کاری کرده کارستان و برای بیش از ۳۰نفر در روستای خود اشتغال زایی مستقیم ایجاد کرده است.

به زمینش که می رسید میهمان هزاران گلدان گل گاوزبان می شوید. تا چشم کار می کند گلدان ها در ردیف هایی منظم کنار هم قرار دارند. در گوشه ایی تعدادی آقا در حال زیرو رو کردن خاک ها هستند. خانم ها هم مشغول کاشت بذر داخل گلدان ها هستند. جوان ترها گلدان ها را به جایی دیگر منتقل می کنند و خلاصه همه سرشان گرم کار است.

«مهدی کوهساری» جوان ۳۴ساله اهل روستای فاضل آباد شهرستان آزادشهر، در پروژه ترسیب کربن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با کشت گیاهان دارویی آشنا شده است.

او اولین بار در سال ۱۳۹۴ گل گاوزبان را کاشت و همان سال هم درآمد خوبی داشت. بعد از آن کار آموزش و ترویج را در بین اهالی دیگر روستا شروع کردو حالا سرش شلوغ است؛ یا مشاوره می دهد یا کلاس آموزشی برگزار می کند.

مردم روستا باید اول نتیجه کار را ببینند

از او در خصوص شروع کارش می پرسم که می گوید: همه کشاورزان و روستاییان دلشان با محصولات سنتی مثل گندم و جو است. وقتی به واسطه مسئولین منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با این گیاه دارویی آشنا شدم و در کلاس های ترویجی و آموزشی آن شرکت کردم خودم بیشتر برای انجام کار ترغیب شدم.

کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه می دهد: دلم می خواست واقعا نتیجه کار را ببینم. در سال اول به صورت آزمایشی فقط در ۵۰۰ متر مربع کاشتم و با بازایابی خوبی که انجام دادم سود خوبی کردم. بعد از آن وقتی اهالی روستا نتیجه را به چشم دیدند خودشان هم برای انجام کار ترغیب شدند. برای مردم روستا خیلی مهم است تا نتیجه کار را ببینند. وقتی دیدند که در حداقل زمینشان می توانند حداکثر سود را داشته باشند آن ها هم نوع کشتشان را عوض کردند. همه اهالی خانه هم درگیر می شوند. هرچند برداشت این گل ها فصلی است اما دنبال راه حل دیگری هستم تا بتوانم باز هم کارهای جدیدی دیگری انجام دهم.

جوان ها استقبال خوبی از کشت گیاهان دارویی کردند

او توضیح می دهد: زمانی که مردم کار من را دیدن از من خواستن تا کشت این محصول را به آن ها یاد دهم. به خصوص جوان های روستا استقبال خوبی کردند. برای آن ها کلاس های آموزشی گذاشتم و در کنارشان کمک کردم تا بتوانند نحوه کاشت درست را یاد بگیرند. در همان سال اول هم چون حجم گل ها بالا بود و برای اینکه خشک گردن گل ها روند یک دستی داشته باشد دستگاه خشک کن خریداری کردم تا گل های روستا را با کیفیت بیشتری برای بازار پسند بودن خشک کنم.

این کارآفرین جوان ادامه می دهد: نسبت به روزهای اول که کسی اهمیت نمی داد اما الان تمامی اهالی روستا و از شهرهای اطراف و حتی استان های دیگر برای دیدن و یادگرفتن به اینجا می آیند. کشت گیاهان دارویی نیاز آبی کمی دارد و در این شرایط می توان به عنوان تغییر الگوی کشت از آن ها استفاده کرد. با توجه به اینکه آب همیشه مشکل کشاورزان بوده آن ها از محصولاتی که آب کمتری بخواهد استقبال می کنند.

عاشق فصل برداشتم

«عاشق فصل برداشتم»، کوهساری این را می گوید و ادامه می دهد: گل گاوزبان برداشت سختی دارد باید با حوصله گل ها را بچینید اما خیلی خوشحالم که در این فصل می بینم زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر در یک کار تیمی همه مشغول گل جمع کردن هستند.

دمنوش گل گاوزبان و آویشنی که به ما می دهد مزه مصاحبه را عوض می کند. در خصوص بازاریابی و فروش محصولاتش می پرسم که بسیاری از تولید کننده های خرد با مشکل فروش مواجه هستند. کوهساری در ادامه سوال من می گوید: فروش هر محصولی سختی دارد. اما اگر کارت با کیفیت باشد و درست و اصولی خشک کنید محصول فروش می رود. البته الان که ما گل گاوزبان می کاریم حالا همه هم نباید این گونه را کشت کنند. خیلی از گیاهان دارویی دیگر هم وجود دارد که می تواند کشت شود.

همه اعضای خانواده در کار کشت و برداشت کمک می کنیم

کمی در زمین دور میزنیم. خانمی در حال پر کردن خاک گلدان ها است. از او می خواهم که اجازه دهد تا من هم برایش چند گلدانی گل گاوزبان بکارم. پلاستیک گلدان ها را می دهد دستم و یک بیلچه کوچک. خودش را گلابتون معرفی می کند. توضیح می دهد که انجام ۱۰۰ هزار گلدان گل گاوزبان کار راحتی نیست. به همین خاطر نه تنها از اعضای خانواده بلکه از دیگر ساکنین منطقه هم کمک خواسته شده تا علاوه بر کمک بتوانند منبع درآمدی هم داشته باشند.

گلابتون می گوید: در مورد گیاهان دارویی هیچ اطلاعاتی نداشتیم. فقط به صورت سنتی و دم کرده و یا آن مطالبی که از قدیمی ها شنیده بودیم استفاده می کردیم. وقتی آقای مهندس برای اولین بار کاشت و محصول داد، توی روستا همه تعریف کردند. بعضی ها که فهمیده بودند نیاز به آبیاری کمی دارد و چون زمینشان آب نداشت با کلاس هایی که آقای کوهساری گذاشته، الان گیاهان دارویی کشت می کنند.

صحبت های آقا مهندس جوان منطقه همچنان برای ما تازگی دارد. در همین ۲ ساعت زمان مصاحبه بیش از ۳۰ گلدان گل گاوزبان اطرافم چیده شده است. زیبایی های فصل برداشت این گیاه دارویی و امید به جوانه زدن بذرها و گل های صورتی و بنفش امیدوارمان کرده است. قول می دهیم در فصل برداشت هم میهمان گل های امید مردم این منطقه باشیم.