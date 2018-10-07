به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صبح امروز در جلسه بررسی لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی گفت: ما توانستیم همانطورکه رهبری در فرمایشات اخیر خود فرمودند با شکست تحریم ها، آمریکا را شکست دهیم، ما بارها با مقاومت مردم و تدبیری که اتخاذ کرده ایم، آمریکا را شکست داده ایم و این بار هم آن را شکست خواهیم داد.

وی افزود: شکست تحریم ها نیاز به همدلی همه مردم و رعایت مصالح ملی خارج از نگرانی های جناحی است.

ظریف با بیان اینکه در دو هفته گذشته انزوای آمریکا در سازمان ملل به نمایش گذاشته شد، اظهار داشت: رئیس جمهور امریکا نتوانست جامعه جهانی را علیه ایران بسیج کند و حتی نتوانست با سوءاستفاده از ریاست خود در شورای امنیت از آن شورا به عنوان ابزار فشاری بر ایران استفاده کند، حتی دیدیم که جلسه شورا تبدیل به محاکمه سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا شد.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: برجام توانست سیاست های آمریکا را در دنیا منزوی کند و حقانیت مردم ما را به دنیا نشان دهد و همچنین رژیم صهیونیستی را در دنیا رسوا کند تا حدی که نتانیاهو در جلسات مختلف خود در صحن مجامع بین المللی به استهزاء گرفته شد.

وی تصریح کرد: امروز مجلس در وضعیت تصمیم سازی تاریخی قرار دارد. اگر برجام خوب نبود آمریکا از آن خارج نمی شد. برجام توفیق ملت بود و بنابراین آن را تبدیل به ضعف ملت نکنیم.

ظریف گفت: لوایحی که مجلس آن را با درایت تصویب کرد و امروز هم لایحه دیگری را به تصمیم گیری می گذارد لوایحی است که بهانه ها را از آمریکا می گیرد و نکاتی دارد که آمریکایی ها به آن بهانه ها به ما اجازه تبادلات تجاری را نمی دهند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه نه من و نه رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات ما حل خواهد شد، یادآور شد: ما میتوانیم تضمین دهیم با نپیوستن به آن کنوانسیون امریکا مشکلات زیادی را برای ما به وجود خواهد آورد.

وی گفت: ما در مجلس محترم و در کمیسیون های آن، هم در دولت فرصت های بسیاری را برای بررسی این کنوانسیون فراهم کردیم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم حق شرط هایی را برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح کرد که اگر آن حق شرط های ما را دیگران هم نپذیرند به معنای آن نیست که حق شرط ما باطل است.

ظریف تأکید کرد: اکثر کشورهای عضو هم حق شرط هایی را مشابه ما گذاشته اند و مخالفت هایی هم با آنها شده ولی دلیلی برای باطل کردن آن حق شرط ها نیست. یعنی حق شرط ما به لحاظ حقوقی از درجه اعتبار ساقط نمی شود و برای ما محترم است و خط جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و دیگران هم می توانند با آن مخالفت کنند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: من برای آنکه مطمئن شوم از آقای همتی سوال پرسیدم که آیا گران شدن و یا ارزان شدن ارز ربطی به FATF داشته است یا خیر. بنابراین دوستان ما مردم را نسبت به برخی مسائل و مشکلات درست توجیه کنند و بگویند که هیچ ارتباطی میان FATF و بالا و پائین شدن قیمت ارز نیست.

وی افزود: FATF ارتباط مستقیم با بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی و همچنین عدم امکان پرداخت به ایران را دارد و ممکن است در این رابطه، فشارهای آمریکا علیه ایران در این وضعیت تأثیر گذار باشد.

ظریف تصریح کرد: حتی دوستان ما هم نسبت به پذیرفتن CFT از سوی ما حساسیت های خود را دارند، وقتی ما با چین صحبت می کنیم آنها که دیگر نیات استکباری نسبت به ما ندارند، چین از نظر مواضع بین المللی، مواضعی مشابه با ما دارد و ما با آن کشور توافق همکاری های راهبردی داریم و همینطور با روسیه نیز همکاری راهبردی داریم.

ظریف گفت: همین کشور روسیه که با ما همکاری های راهبردی دارد، سه روز پیش از طرف مدیر کل بانک مرکزی خود به ما اعلام کرد که بدون پیوستن ایران به FATF نمی توانیم با شما همکاری داشته باشیم.

وی افزود: به من نگویید که تضمین بدهم که اگر این کنوانسیون را بپذیریم مشکلات ما حل می شود بلکه ما با پیوستن به آن یکی از بهانه ها را از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما توانستیم آمریکا را به حدی منزوی کنیم که اروپا به عنوان شریک راهبردی آن کشور هم امروز مقرراتی را ایجاد کرده که بتوانیم تحریم های آمریکا را دور بزنیم، تصریح کرد: مکانیسمی که اروپایی ها ایجاد خواهند کرد به عنوان نقطه شروع پایان حکومت دلار در جهان خواهد بود اما من نمی گویم که این موضوع سریعاً به نتیجه خواهد رسید بلکه زمان خواهد برد.

وی گفت: همین اروپا به ما می گوید برای اینکه بتوانیم مکانیزم ویژه مالی را برای شما اجرایی کنیم نیاز است که ایران کنوانسیون CFT را بپذیرد. بله؛ اینها واقعیاتی است که باید قبول کنیم.

ظریف اظهار داشت: ما به قدرت خود و مقاومت مردم ایمان داریم اما با دادن بهانه به آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار خود تحریمی نخواهیم شد.

وزیر امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: ما نگرانی های خود را از سوءاستفاده دیگران، با شروطی که داریم رفع می کنیم و نشان می دهیم که همان طور که رهبری هم فرمودند این بار هم امریکارا شکست خواهیم داد.