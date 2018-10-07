به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد اربعین استان که در سالن اجتماعات هتل شاهد برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان درصدد هستند تا با ایجاد اختلاف بین ملت ایران و عراق تفرقه ایجاد کنند و ضروری است تا مدیران موکبها در این ایام مسائل و توصیههای امنیتی را مد نظر داشته باشند.
وی با تأکید بر میهمان بودن موکبهای ایرانی در عراق، اضافه کرد: عدم افزایش موکبهای استان قم در ایام اربعین در دستور کار است و باید با ایجاد موکبهای تلفیقی و حضور ایرانیان و مردم عراق در موکبها، زمینه پذیرایی از زوار عتبات عالیات در این ایام فراهم شود.
استاندار قم با اشاره به نبود ردیف بودجهای برای کمک به موکبهای عزاداری، خاطرنشان کرد: اهمیت استقرار این موکبها به مردمی بودن آنها ست و مدیران دستگاههای استان نیز تا حد توان حمایت خود را باید داشته باشند.
معاون امور زائرین استاندار قم نیز در این جلسه با اشاره به همکاری همه دستگاههای استان و برگزاری جلسات مختلف کمیتههای ذیل ستاد اربعین استان، اضافه کرد: با توجه به تأکید استاندار بر تلفیقی برگزار شدن موکبهای ایام اربعین در کشور عراق، در حال برنامه ریزی برای حضور مردم ایران و عراق در کنار یکدیگر و خدمت به زائرین هستیم.
یونس عالیپور به ایجاد کمپینهای مردم عراق برای خدمت رسانی به زائرین ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: اتوبوس داران عراقی نیز آمادگی خود برای حمل مسافرین وزائرین ایرانی را اعلام کردهاند.
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