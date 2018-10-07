به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، حرکت سازمان‌ها به سمت استفاده از فضای ابری در راستای تسهیل امور ارتباطی، انقلابی در امکانات و ویژگی‌های تلفن سازمانی پدید آورده ‌است. دستیابی به راه‌حلی ارزان و جامع برای تمام نیازهای ارتباطی، کاهش چشمگیر هزینه‌های ثابت و جاری، افزایش روحیه‌ کار تیمی و چابک‌تر شدن سازمان، مدیریت آسان و پایداری بالا برخی از مزایای این راه‌حل جدید است. بااین‌حال بسیاری از شرکت‌ها هنوز نتوانستند به این فضا و روش‌های جدید ارتباطی اعتماد کنند به این صورت که هنوز از روش‌های پرهزینه و ناکارآمد مانند شبکه‌های PSTN، سیم‌های مسی و کابل‌ها درهم‌پیچیده استفاده می‌کنند.

به واسطه اهمیت نوآوری و استفاده از ظرفیت‌­های موجود، شرکت داده‌پردازی رسپینا با پیش‌بینی دقیق و در نظر گرفتن نیازهای ارتباطی آتی برای دست‌یابی به راه‌حلی جامع و امن سرمایه‌گذاری و تحقیقات تئوری و عملی خود را در این زمینه آغاز کرد. رسپینا پس از سال‌ها تلاش مستمر در زمستان ۹۶ سرویس جدید خود «نکسفون» را معرفی و از پلتفرم ارتباطی امن مبتنی بر Hosted- PBX خود رونمایی کرد.

امروز مفتخریم که سازمان‌ها و شرکت‌های بسیاری با اعتماد به نام رسپینا و متخصصان حوزه‌ تلکام این شرکت ارتباطات خود را به رسپینا سپرده‌­اند.

نکسفون راه­کار نوین برقراری ارتباط

نکسفون راهکاری نوین، هوشمند و یکپارچه مبتنی بر فضای ابری در جهت غنی‌سازی راه‌های ارتباطی است که از طریق یک پلت‌فرم امن و قابل‌اعتماد به تسهیل کار تیمی و ارتباط مؤثرتر کمک می‌کند. نکسفون بر خلاف PBX های سنتی که روی یک سیستم عامل اختصاصی و محدود عمل می‌کنند، بر اساس ویژگی های نرم افزاری با قابلیت توسعه و با استفاده از زیرساخت و سخت افزارهای قدرتمند پایه‌گذاری شده است.

استفاده از راهکارهای انعطاف‌پذیر نکسفون می‌تواند نحوه‌ نگرش سازمان‌ها به کار تیمی و ارتباط با خارج از سازمان را تغییر دهد. بدون شک امروز نکسفون کامل‌ترین راه­کار تلفن سازمانی و درعین‌حال ساده‌ترین روش برای برقراری ارتباط در داخل و خارج از سازمان است.

اطمینان و امنیت سرویس

نکسفون باهدف تداوم و کیفیت در روش‌های ارتباطی کار خود را آغاز کرد، و امروز با به‌کارگیری راهکارهای استراتژیک و لایه­‌های پیچیده‌ ‌امنیتی، زیرساخت‌های امن و بهره‌مندی از کارشناسان متخصص و توانمند، متعهد به حفظ امنیت و نگه‌داری اطلاعات و کیفیت خدمات است. متخصصان نکسفون به‌صورت شبانه‌روزی در ۷ روز هفته در همه‌ روزهای سال (۲۴*۷* ۳۶۵) در حال مراقبت و بررسی کیفیت خدمات ارائه‌شده‌هستند.

کیفیت

نکسفون علاوه بر دارا بودن تمامی ویژگی‌ها و امکانات یک PBX Hosted مجموعه‌ای از ابزارهای ارتباطی در سطح استاندار جهانی را ارائه می‌کند و در حقیقت، هر کدام از راهکارهای نکسفون برای ارائه‌ی بهترین و باکیفیت‌ترین ارتباطات تجاری طراحی شده‌است. مرکز عملیات پیشرفته کلید موفقیت نکسفون است. کیفیت خدمات و پایداری سرویس در قلب زیرساخت و فن‌آوری نکسفون نهادینه ‌شده است.

نصب و راه‌اندازی ساده

نکسفون، دارای فرآیند فرآیند نصب و راه‌اندازی ساده‌ایست. کارشناسان ما در کوتاه­ترین زمان ممکن حساب‌ کاربری و سرویس مشترک را فعال کرده و دسترسی‌های مورد نیاز را برای استفاده در اختیار کارمندان سازمان قرار می‌دهند.

پس از راه­اندازی سرویس در صورت بروز هرگونه سؤال و یا ابهام کافی است به مستندات و دستورالعمل­‌های استفاده از سرویس مراجعه شود و درنهایت در هر زمان که نیاز داشته باشید کارشناسان‌نکسفون، برای آموزش و رفع ابهامات پاسخ­گوی مشترکین هستند و هم‌چنین در صورت نیاز در محل مشترک حاضر شده و ضمن ارائه‌ آخرین آموزش‌های لازم برای رفع مشکلات استفاده از سرویس قدم به قدم همراه خواهند بود.

استفاده و دسترسی آسان

نکسفون برای برقراری تماس صوتی و تصویری (Voice and video calls) با بالاترین کیفیت و همچنین بهره‌بری از ابزارهای ارتباطی متنوع از طریق آی‌پی‌فون‌ها (IP phone)، پنل وب و از طریق مرورگرها (WebRTC) و امکان استفاده در دسکتاپ کامپیوترهای شخصی و همچنین سافت‌فون(soft phone) قابل‌دسترسی و مدیریت است.

آی‌پی‌فون‌ها قابلیت دریافت صدای آنالوگ و تبدیل و انتقال آن روی بستر شبکه و بالعکس را دارند و به‌دلیل استفاده از کدک‌های گوناگون، کیفیت و شفافیت صدای بسیار بالایی در اختیار کاربر قرار می‌دهند. اما اگر مشترک به هر دلیلی تمایل به خرید گوشی‌های آی‌پی‌فون‌ نداشته باشد.

بدون شک بهترین راه، استفاده از سافت‌فون soft phoneو یا از طریق ‌ پنل وب و از طریق مرورگرها (WebRTC) است. اپلیکیشن نکسفون روی تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ قابل استفاده است و به‌دلیل سهولت استفاده، راه‌اندازی سریع و از همه مهم‌تر هزینه پایین، استفاده از سافت‌فون‌ها انتخاب بسیاری از کاربران است.

پشتیبانی

نکسفون با استفاده از تجربه‌ غنی رسپینا در مشتری مداری و درک این موضوع که نیازمندی‌های سازمان‌های مختلف بسته به نوع صنایع و ابعاد آن‌ها متفاوت است حمایت‌های فنی خود را در همه‌ ابعاد گسترش داده تا بتواند نیازهای منحصربه‌فرد و خاص هر کاربر را رفع کند. تیم پشتیبانی تلفن سازمانی نکسفون از مرحله‌ آماده‌سازی سرویس تا پاسخگویی به سؤالات و حل مشکلات آن‌ها در هر قدم درکنار مشترک است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص راهکار نکسفون، می‌توانید از سایت نکسفون بازدید بفرمایید.