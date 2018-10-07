خشکسالی دلیل ورود حیات وحش سیستان و بلوچستان به مناطق مسکونی است

وحید پورمردان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استمرار بیش از دو دهه خشکسالی در سیستان و بلوچستان حیات وحش استان را در وضعیت بحرانی قرار داده است

وی افزود: خشکسالی چرخه غذایی طبیعت را دچار مشکل کرده و به تبع آن شاهد کاهش رشد و نمو گیاهان و زاد آوری جمعیت های جانوری هستیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادمه داد: با توجه به کمبود آب و غذا در طبیعت استان و تخریب زیستگاه ها شاهد مهاجرت حیات وحش به اطراف شهرها و روستاها هستیم که در برخی موارد وارد مناطق مسکونی می شوند که ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست کلیه شهرستان های استان به محض اطلاع رسانی مردمی جهت زنده گیری و بازگرداندن آنها به حیات وحش اقدام می کنندگ

وی گفت: از اول مهرماه سال جاری محیط بانان استان یک قلاده گربه وحشی را از مناطق مسکونی شهرستان زابل، یک قلاده گربه جنگلی را از روستاهای اطراف زاهدان، یک سر تمساح را از روستایی در شهرستان سرباز و یک سر تمساح از چاه آب در شهرستان نیکشهر را زنده گیری کرده و در زیستگاه های مناسب رها سازی کردند.



پور مردان خاطر نشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در راستای کاهش اثرات خشکسالی اقدام به احداث آب انبار و آبشخور، لایروبی چشمه ها، توزیع دان و علوفه، نصب تلمبه بادی و آبرسانی سیار به حیات وحش استان کرده است.



وی در پایان از کلیه شهروندان و هم استانی های عزیز تقاضا کرد: در صورت مشاهده حیات وحش سرگردان و یا آسیب دیده در مناطق مسکونی، به سرعت موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست و یا محیط بانی های سطح استان اطلاع رسانی کنند و از اقدام به زنده گیری حیات وحش بدون هماهنگی محیط زیست خود داری کنند