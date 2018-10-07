به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان سارا اخوت اظهار کرد: به مناسبت ۱۶ مهر روز جهانی کودک، بازدید از موزههای تحت پوشش این سازمان برای بازدیدکنندگان به همراه کودکان تا ۱۲ سال رایگان است.
وی افزود: با توجه به موافقت معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، علاقهمندان به آثار تاریخی، دوشنبه ۱۶ مهر به مناسبت روز جهانی کودک میتوانند بهصورت رایگان از موزههای تحت پوشش این سازمان بازدید کنند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: در این روز بازدیدکنندگان به همراه کودکان (تا ۱۲ سال کامل)، میتوانند بهصورت رایگان از موزههای تحت پوشش این سازمان بازدید به عملآورند.
به گفته وی، روز جهانی کودک، فرصت مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی، هویت تاریخی و فرهنگ و تمدن ایرانزمین است.
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