اقشار مختلف جامعه در مقابله با جنگ اقتصادی مسئولیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر یکشنبه در یادواره شهدای عشایری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن باید اقتصاد کشور مردمی شود و دولت در مسیر توانمند سازی مردم حرکت کند، بیان کرد: باید برای حل مشکلات اقتصادی و پیروزی در جنگ روانی واقتصادی دشمن مردم وارد عرصه شوند.

وی با بیان اینکه پیروزی در جنگ اقتصادی کشور نیازمند ورود مردم است و دولت بدون کمک مردم نمی تواند در مقابل تحریم ها موفق شد، بیان کرد: دولت باید مردم ساماندهی کرد و وارد میدان کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: همه اقشار کشور در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی دشمن مسئولیت دارند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران به خوبی جنگ اقتصادی دشمن را پشت سر می گذارد، بیان کرد: امیدواریم پیروزی در جنگ اقتصادی دشمن به دست همین دولتمردان صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید به دولتمردان امید و روحیه داد و باید دست به دست هم داد تا در جنگ اقتصادی دشمن پیروز شویم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس یکی از بزرگ ترین جنگ های تاریخ جهان اسلام به شمار می رود.

الگوگیری از هشت سال دفاع مقدس برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن ضروری است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی سخت تر از جنگ نظامی نیست، گفت: برای حل مشکلات اقتصادی و پیروزی در جنگ اقتصادی دشمن نیازمند الگوگیری از هشت سال دفاع مقدس هستیم.

وی بیان کرد: جوانان و رزمندگان کشور در هشت سال دفاع مقدس به دستاورد های بزرگی همچون بازپس گیری مناطق اشغالی، افزایش قدرت نظامی و اقتدار نظام اسلامی، تضعیف قدرت صدام و... دست یافتند.

وی در ادامه بیان کرد: حمله موشکی سپاه به مقر گروهک های تروریستی از هشت سال دفاع مقدس به دست آمده است و این امر احیا شد.

رضایی با اشاره به قطعنامه ۵۹۸، اظهار داشت: قطعنامه ۵۹۸ اهمیت بسیاری زیادی برای ایران داشت که یکی از مهمترین دستاورد های این بود که دعوای بین ایران و عراق را به سمت صدام و همپیمانان صدام هدایت کرد.

عشایر یک هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه عشایر بیش از یک هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند، بیان کرد: رشادت های عشایر در هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست.

وی بیان کرد: عشایر در طول تاریخ نماد عزت و اقتدار بوده اند و همیشه در عرصه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی ولایت مداری خود را به همگان اثبات کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هشت سال دفاع مقدس یکی از صحنه های مهم فداکاری و ایثارگری عشایر در طول تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی بیان کرد: عشایر از سرمایه های بزرگ کشور هستند که امروز در عرصه های مختلف از جمله دفاع از حرم مطهر اهل بیت در مقابل دشمن ایستادگی می کنند.

رضایی بیان کرد: هیچ هدیه ای ارزشمند تر برای شهدا جزو حرکت در مسیر شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:یادواره های شهدا نقش مهمی در تریج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.