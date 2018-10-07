۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

سروش در گفتگو با مهر:

«دژپسند» احتمالاً به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، از احتمال معرفی فرهاد دژپسند و محمد شریعتمداری به عنوان وزرای پیشنهادی اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس خبر داد.

ابوالفضل سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به احتمال زیاد سه‌شنبه هفته جاری وزرای پیشنهادی اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی خواهند شد، اظهار داشت: طبق شنیده ها از منبع موثق، آقای فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و آقای محمد شریعتمداری (وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت) به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: دولت قصد داشت آقای کرباسیان را به عنوان وزیر صنعت به مجلس معرفی کند اما پیامی از جانب نمایندگان به دولت ارسال شد که به وزرای استیضاح شده رأی اعتماد نخواهیم داد.

گفتنی است، فرهاد دژپسند که از او به عنوان گزینه احتمالی وزارت اقتصاد نام برده می‌شود، تا حدود یک سال پیش معاون امور اقتصادی سازمان و برنامه و بودجه بود؛ وی در حال حاضر، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری است.

    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
      اینکه داره نوبخت ازش حمایت میکنه آدم رو نگران میکنه
      • محسن IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
