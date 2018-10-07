۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

نماینده مردم آبادان در مجلس:

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس عصر امروز به آبادان سفر می کنند

آبادان– نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده امروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به آبادان سفر می کنند.

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی عصر امروز در میان استقبال مسئولان شهری از طریق فرودگاه آبادان وارد این شهر می شوند.

وی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده فردا دوشنبه برابر با ۱۶ مهرماه، دو جلسه با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان شهری یکی در محل فرمانداری و دیگری در محل سازمان منطقه آزاد اروند خواهیم داشت.

مختار با اشاره به حضور علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در این جلسه تصریح کرد: موضوع ماده ۴۷ قانون، موضوع توجه به بومی گرایی در اشتغال ایجاد شده در فاز ۲، مطالبات و یا مشکلات پیرامونی با پالایشگاه و قراردادهای موقت و برخی موارد دیگر در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه بعد از ظهر نیز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند و در راس آن مدیرعامل این سازمان و برخی دیگر از مسئولان شهری درباره دلایل فعال نبودن گیت های ورودی منطقه آزاد و تحویل نگرفتن آنها توسط گمرک، تبادل نظر به منظور انعقاد تفاهمنامه و ایجاد بازارچه های مختلف با رویکرد ارائه خدمات تولید به مصرف و صنایع کشاورزی توسط تعاونی های روستایی با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند به بحث و تبادل نظر می پردازند.

به گفته مختار، تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری در قانون منطقه آزاد در سرزمین مادری و بررسی راهکارهای عرضه کالا در آبادان که با توجه به ورود بدون ویزای عراقی ها به منطقه در حالی که سازمان منطقه آزاد اروند زیر ساختی را برای آن تعریف و مهیا نکرده و مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده، از دیگر مباحث قابل پرداخت در این جلسه خواهد بود.

