مردم کردآباد در فقر مطلق به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح الحاق ۱۴۰ کیلومتری از اراضی کردآباد،‌جی شیرو پینارت به منطقه ۴ اصفهان حداقل دو سال طول می کشد تا بتوان راه نجات مردم کردآباد باشد بنابراین باید امروز با ارائه خدمات مناسب به مردم این منطقه آنها را از فقر مطلق نجات داد.

وی با اشاره به اینکه دسترسی‌های مردم کردآباد به خدمات شهری بسیار کم است، اضافه کرد: دانش آموزان برای رفتن به مدرسه باید کیلومترها پیاده روی کنند که این امر شایسته نیست.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خواستار تدوین و اجرای هر چه زودتر طرح ساماندهی کردآباد شدو گفت: لازم است که شهرداری اصفهان با توجه به مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی کشور این طرح را به اجرا درآورد.

گلایه شورا از عدم ارائه رسمی طرح بازچرخانی آب به شورا

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه با گلایه از عدم ارائه رسمی طرح بازچرخانی آب به شورا گفت: مثل اینکه جایگاه شورا کمتر از احزاب است.

مهدی مزروعی با بیان اینکه هنوز طرح بازچرخانی آب در رودخانه زاینده رود به صورت رسمی، مستند و مدون ارائه نشده است، ادامه داد: این طرح هنوز به شورای اسلامی شهر اصفهان به عنوان راس مدیریت شهری اصفهان ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه زاینده‌رود بیش از ۴۰ سال است که درگیر بلا و آسیب است، گفت: طرح بازچرخانی آب زاینده رود را رد و یا تایید نمی‌کنم اما بر این باورم که اجرای آن باید برای همه ذی‌نفعان و شهروندان شفاف سازی شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه باید با حضور تمام ذی نفعان رودخانه زاینده رود به جمع بندی در حوزه طرح بارچرخانی آب برسیم، اضافه کرد: نباید اجازه دهیم این طرح مانند خیلی از طرح‌ها دیگر دچار سیاسی کاری و سیاسی بازی شود و به زورآزمایی سیاسی در این طرح تخصصی بپردازیم.