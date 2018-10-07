آغاز راهداری زمستانی با ۱۴ هزار راهدار و ۹ هزار دستگاه ماشین آلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داریوش نصر با اشاره به تمهیدات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص عملیات راهداری زمستانی سال ۱۳۹۷ در بخش تجهیز راهدارخانه‌ها و ماشین‌آلات اظهار داشت: از دو ماه قبل بر اساس پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با تأمین اعتبار و تخصیص آن بین استان‌ها اقدام به خرید شن و نمک به میزان لازم، بازسازی و اورهال کردن ماشین‌آلات شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده پنج استان تهران، قزوین، البرز، ‌مازندران و قم به‌عنوان حلقه اول راهداری زمستانی سال جاری در اولویت قرار دارند و اعتبار خوبی برای تجهیز و آماده‌سازی ماشین‌آلات تخصص داده شد. همچنین در همین مدت برخی استان‌ها موفق به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات شده‌اند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به مبحث «چیدمان ماشین‌آلات» گفت: علاوه بر ماشین‌آلات سازمان و ادارات کل استان‌ها با هماهنگی بخش خصوصی اقدام به اجاره ماشین‌آلات برای مواقع بحرانی برای حفظ چیدمان ماشین‌آلات در هر محور بر اساس برنامه‌ حفظ شود.

مدیران کل استان‌ها تا پایان مهرماه در جریان برنامه راهداری زمستانی امسال قرار می‌گیرند

نصر با بیان اینکه «تمامی اقدامات قبل از شروع بارش مشخص شده است» گفت: تا پایان مهرماه تمامی مدیران کل استان‌ها از طریق جلسات در جریان جزئیات کامل برنامه راهداری زمستانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شیوه‌های عملیات قرار خواهند گرفت.

وی با شاره به پیش‌بینی طولانی بودن مدت سرما و افزایش میزان بارش در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: بر این اساس دوره‌های آموزش یخ‌زدایی، برف‌روبی، رانندگی با دستگاه‌های برف‌خور و نحوه کار با سیستم‌های هوشمند راهداری در سطح ادارات کل استان‌ها برگزار شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات با توجه به میزان سفرهای شش‌ماهه دوم سال و نسبت تعداد کاربر به راهدارها تصریح کرد: همراه داشتن زنجیر چرخ، مواد غذایی و پوشاک مناسب، اجتناب از سفرهای غیرضروری، توجه به اطلاعیه‌های سامانه ۱۴۱ و سازمان هواشناسی در حضور و نقش مردم بسیار برجسته است؛ اما درصورتی‌که مثلث «مردم، راهدار، رسانه» به‌خوبی عمل کند با کمترین مشکلات در برابر با کولاک، بارش برف و یخبندان مواجه خواهیم شد.

نصر، کولاک و برف و بارش شدید در جاده‌ها را اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: نحوه برخورد با این اتفاقات و ارائه خدمات مطلوب برای سفر ایمن و جلوگیری از انسداد محورها با حمایت‌های ریاست سازمان، معاونت راهداری و گروه‌های تشکیلاتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برنامه‌ریزی‌شده است.

۱۱۰ دستگاه ماشین‌آلات جدید به ناوگان راهداری اضافه می‌شود

وی افزود: با توجه به موافقت‌نامه‌ای که اخیرا امضا شده، نزدیک به ۱۱۰ دستگاه ماشین‌آلات به ناوگان راهداری اضافه می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بخش راهداری زمستانی در راه‌های روستایی در سه بخش بیان داشت: بخشی از راه‌های روستایی با همکاری دهیاری‌ها و معتمدین روستاها با تامین تجهیزات و سوخت و برخی دیگر با استقرار مستقیم نیروهای راهداری بازگشایی می‌شوند، همچنین بازگشایی راه‌های اصلی و فرعی دسترسی به روستاها نیز در کوتاه‌ترین زمان

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین‌آلات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: امسال تعداد ۱۴ هزار راهدار، ۶۴۰ راهدارخانه، ۲۱۰۰ اکیپ راهداری به همراه ۹۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تجهیز و آماده عملیات راهداری زمستانی هستند.