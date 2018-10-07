افزایش قیمت بلیت هواپیما پایدار نیست/منتظر کاهش نرخ باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرتضی دهقان با اشاره به کاهش نرخ ارز در کشور گفت: اگر نرخ ارز رسمی کشور بیایید پایین، قطعا نرخ بلیت هواپیما نیز به همان نسبت کاهش پیدا میکند.
وی در ادامه به علل افزایش نرخ بلیت هواپیما در ماههای گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته نرخ بلیت با ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومن تنظیم شد، اما امسال میبینیم این نرخها بالای ۱۰ هزار تومان است.
دهقان ادامه داد: افزایش نرخ ارز سبب افزایش نرخ بلیت خواهد شد. خصوصا در پروازهای خارجی که باید نرخ تسعیر ارزی به شکلی باشد که این شرکتها بتوانند درآمد مازاد خود را منتقل کنند. بنابراین افزایش نرخ ارز بر نرخ بلیت هواپیما اثر مستقیم دارد.
این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری به پایدار نبودن افزایش قیمت بلیت هواپیما اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت تا حدی کشش دارد. مطلوب بخش حمل و نقل هوایی این است که نرخ متعادلتری روی نرخ تسعیر ارز وجود داشته باشد تا هم برای مصرفکننده هوایی استفاده از این خدمت استفاده صرفه داشته باشد و هم سایر حلقههای زنجیره حمل و نقل مانند آژانسهای مسافرتهوایی، تورگردانان، شرکتهای هندلینگ و سایر شرکتهای حاضر در این زنجیره بتوانند فعالیت خود را به صورت مستمر ادامه دهند.
معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: تلاش مجموعه بر این است که شرکتهای هواپیمایی با نرخ متعادلتری بتوانند ارز بخش حملونقل را دریافت کنند.
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