یک هیأت امنیتی بلندپایه از عربستان وارد ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، یک هیأت امنیتی عالیرتبه از سوی عربستان سعودی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شده است.

بر اساس این گزارش، ورود این هیأت امنیتی به آنکارا پس از انتشار گزارش های متعدد از نقش ریاض در مرگ مشکوک «جمال خاشقجی» فعال مدنی و منتقد سعودی، صورت گرفته است.

طبق اعلام رسانه های عربی، ورود این هیأت به آنکارا با موافقت قبلی مقامات ترکیه ای صورت گرفته است.

قرار است این هیأت امنیتی به مقامات ترکیه جهت یافتن علت اصلی مرگ مشکوک خاشقجی کمک کند.

این در حالی است که پیشتر واشنگتن پست در گزارش خود به نقل از دو منبع آگاه مرتبط با پلیس ترکیه نوشته بود: قتل خاشقجی از قبل برنامه ریزی شده بود و برای این کار تیمی از عربستان وارد ترکیه شده بود.