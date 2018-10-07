الکترونیکی شدن خدمات سلامت منجر به شفاف سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به خدمات سامانه ١٦٦٦ سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: این سامانه خدمات مشاوره، تعویض و تمدید دفترچه، خسارات متفرقه و شکایت را به بیمه شدگان ارائه می کند و قصد ما این است به سمتی حرکت کنیم که این سامانه خدمات مشاوره درمان را نیز با همکاری انجمن های علمی ارائه کند.

وی افزود: تمام مدیران سازمان باید هفته ای یک بار در این سامانه حاضر باشند تا به شکایات و مشکلات بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت پاسخ بدهند که حرکت موثری برای تکریم بیمه شدگان خواهد بود.

موهبتی با اشاره به هم پوشانی های بیمه ای، ادامه داد: حدود ٤ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر همپوشانی بیمه ای دارند و در هر جا که سازمان بیمه ای دیگری با بیمه سلامت هم پوشانی داشته باشد، بیمه سلامت حذف می شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اجرای راهنماهای بالینی اظهار داشت: از اول شهریورماه سامانه تعیین خدمات تصویربرداری راه اندازی شده که براساس راهنماهای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، استفاده افراد از ام آر آی، سی تی اسکن و آنژیوگرافی منطقی شده و افراد برای استفاده بیش از میزان مجاز از این خدمات، باید تاییدیه پزشک یا گروه پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی را داشته باشند و این کار در راستای صیانت از سلامت افراد انجام شده است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن خدمات، سلامت اداری کشور را تضمین می کند، افزود: شفاف سازی اصولا در کشور مخالفینی دارد، اما الکترونیکی شدن خدمات می تواند منجر به شفافیت شود. برای مثال این اصلا خوب نیست که نتوانیم در سیستم الکترونیکی، دریافت خدمات توسط بیمار، نحوه ارائه خدمات و رضایت بیمار را رصد کنیم.

موهبتی ادامه داد: از طرفی کاغذهای بسیاری برای ثبت سندهای کاغذی مصرف می شود و درختان زیادی برای مصرف کاغذ قطع می شوند. این در حالی است که براساس قانون، قطع هر درخت بین ٣ تا ٦ میلیون تومان جریمه دارد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر مدیریت منابع، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، مدیریت منابع امری ضروری است.