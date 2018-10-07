جانبازان دارای مشکلات مقطعی تجهیزات درمان را امانی دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ، عبدالرضا عباسپور با بیان اینکه بخشی از تجهیزات پزشکی به صورت امانی در اختیار جانبازان قرار می گیرد، گفت: بخشی از جانبازان دارای مشکلات دائمی جسمی هستند و این عزیزان طبق ضوابط تجهیزاتی را به صورت دائمی دریافت می کنند، اما بخشی دیگر از این عزیزان که به شکل مقطعی دچار مشکل شده اند، بنا به درخواست خودشان و تا زمان برطرف شدن مشکل یا عارضه پیش آمده، به صورت امانی تجهیزاتی مانند تشک مواج، تخت برقی و ویلچر برقی را دریافت می کنند.

وی ارائه امانی این تجهیزات را طبق ضوابط و آیین نامه ها دانست و گفت: تجهیزات امانی تنها در اختیار جانبازانی قرار می گیرد که مشکلات یا عارضه و یا بیماری جسمی آن ها موقتی است و نیازی به استفاده همیشگی از وسایل و تجهیزات پزشکی ندارند، بنابراین این تجهیزات پس از بهبودی مجددآ تحویل داده می شود.

