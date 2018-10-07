  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۳

جانبازان دارای مشکلات مقطعی تجهیزات درمان را امانی دریافت می کنند

جانبازان دارای مشکلات مقطعی تجهیزات درمان را امانی دریافت می کنند

معاون درمان بنیاد شهید ارائه امانی تجهیزات به جانبازان را براساس ضوابط و آیین نامه ها دانست و گفت: تجهیزات امانی در اختیار جانبازانی قرار می گیرد که مشکلات یا بیماری جسمی آنها موقتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ، عبدالرضا عباسپور با بیان اینکه بخشی از تجهیزات پزشکی به صورت امانی در اختیار جانبازان قرار می گیرد، گفت: بخشی از جانبازان دارای مشکلات دائمی جسمی هستند و این عزیزان طبق ضوابط تجهیزاتی را به صورت دائمی دریافت می کنند، اما بخشی دیگر از این عزیزان که به شکل مقطعی دچار مشکل شده اند، بنا به درخواست خودشان و تا زمان برطرف شدن مشکل یا عارضه پیش آمده، به صورت امانی تجهیزاتی مانند تشک مواج، تخت برقی و ویلچر برقی را دریافت می کنند.

وی ارائه امانی این تجهیزات را طبق ضوابط و آیین نامه ها دانست و گفت: تجهیزات امانی تنها در اختیار جانبازانی قرار می گیرد که مشکلات یا عارضه و یا بیماری جسمی آن ها موقتی است و نیازی به استفاده همیشگی از وسایل و تجهیزات پزشکی ندارند، بنابراین این تجهیزات پس از بهبودی مجددآ تحویل داده می شود.
 

کد مطلب 4423491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اوستوراقیان IR ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
      2 0
      پاسخ
      همه جانبازان عزیز هستند و برای رضای خدا به جبهه رفتند و خود را طلبکار نمی دانند. ولی این دلیل بر کوتاهی خدمات دهی مسئولین نمی شود. باید قدرشناس باشیم. من لم یشکر المخلوق ......
    • مجتبی IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      در زمان جنگ از ناحیه کمر مجروح شدم و دو مرتبه هم کمرم را جراحی کردم و پلاتین گذاشتن آیا با مشکلی که دارم تشک طبی به بنده دائمی تحویل میدهند. واقعیت خیلی درد دارم و روی تشک سنتی می‌خوابم از راهنمایی شما سپاسگزارم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها