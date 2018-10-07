به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، شاهین ایزدیار بعد از کسب نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازی های پاراآسیایی جاکارتا گفت: خوشحالم توانستم در ماده غیر تخصصی ام، ۱۰۰ متر پروانه، طلا بگیرم و اولین مدال کاروان ایران را کسب کنم.

وی ادامه داد: ۲ شب از استرس نخوابیده بودم چون نمی دانستم در این ماده طلا میگرم یا نه؛ خدا را شکر با طلا استارت کار خودم را زدم؛ امیدوارم بتوانم تعداد مدال های طلایم را به ۶ برسانم و رنکینگ کاروان ایران را هم ارتقا دهم و جای کره را در جدول رده بندی نهایی بگیریم.

شناگر طلایی ایران در پاسخ به این سوال که فکرش را می کردی طلا بگیری، گفت: روی کاغذ شانس مدال طلا بودم، اما با توجه به شرایط آب و هوایی ۲ روز بود که سرما خورده بودم به همین خاطر نتوانستم رکورد خودم را بزنم، اما خدا را شکر که طلا گرفتم. اولین ماده مانند قلق گیری می‌ماند؛ با این طلا خیالم راحت شد؛ امیدوارم از فردا روند مدال آوری را ادامه بدهیم.

ایزدیار در خصوص اینکه این طلا را به چه کسی تقدیم می‌کند گفت: اولین مدال طلای را به مهدی ضیایی که زحمت زیادی برای من کشید تقدیم می‌کنم.