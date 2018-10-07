حق زائران اربعین پرداخت ۳۷۰ هزار تومان برای ویزا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور عصر امروز در جلسه هماهنگی ستاد اربعین شهرستان آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، با بیان اینکه اربعین از جایگاه خاصی برخوردار است، افزود: در ایام اربعین موج دعوت به اسلام، حق و حقیقت در سراسر دنیا به وجود می آید و هر کس می کوشد تا در این مسئله تاثیرگذار باشد چرا که هر کاری در راه خدمات رسانی به زائران اربعین دارای فضل است.

وی با اشاره به اینکه در این موج، گروه ها و مذهب های مختلفی قرار می گیرند، اظهار کرد: همگان باید در تبیین سیره عملی سید الشهدا در این ایام بکوشیم، حسین(ع) باید جهانی شود و اربعین عامل این جهانی شدن است پس باید قدر این نعمت را بدانیم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: اربعین یک مسئله خاص و زمینه ساز ظهور امام زمان(عج)، معرفی مکتب شیعه و اسلام ناب محمدی(ص) است که هر کس به تناسب خود باید وارد عرصه کار شود و به حق آبادانی ها در این عرصه علاقمند و ساعی هستند.

امام جمعه آبادان از آبادان به عنوان یکی از محورهای اساسی در بحث پشتیبانی آئین اربعین در شلمچه نام برد و افزود: برخی ها فکر می کنند که امسال به دلیل مشکلات اقتصادی موجود، استقبال زائران از همایش عظیم اربعین کم شود اما مسئولان باید با رفع موانع زمینه حضور حداکثری مردم را مهیا کنند، در شان دولت نیست که بخواهد از زائران بابت ویزا بیش از ۳۷۰ هزار تومان پول بگیرد، باید وزارت کشور و بانک مرکزی به زائران ارز مسافرتی با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان ارائه کند تا مردم بتوانند آسان تر به زیارت بروند.

وی اظهار کرد: توقع ما آن بود که مسئولان کشورمان با عراقی ها به گونه ای دیگر وارد عمل می شدند که زائران هزینه کمتری را برای ویزا پرداخت کنند، این حق مردم و انجام یک کار فرهنگی برای تبیین سیره اباعبدالله الحسین(ع) نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی پور تصریح کرد: در حالی که عربستانی ها و وهابیون هزینه های گزافی را صرف جلوگیری از اشاعه فرهنگ شیعی در جهان می کنند باید تصمیمات بهتر، سهل تر و جدی تری برای مقابله با آنها اتخاذ شود.

امام جمعه آبادان یادآور شد: بایستی همگان مراقب فتنه انگیزیهای دشمنان که با استفاده از تمامی ظرفیت شان در تلاش برای تفرقه افکنی در میان شیعیان ایران و عراق هستند، باشیم، دشمن در تلاش برای تفرقه افکنی است و لذا هر کس با عمل به وعده هایی که در جهت برگزاری هرچه باشکوهتر آئین اربعین حسینی داده برای سرکوب فتنه دشمنان بکوشد.