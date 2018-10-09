تذکر کتبی به «کیهان» و «وطن امروز» و ارجاع پرونده آنها به دادگاه

«علاءالدین ظهوریان» دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر، این خبر را تائید کرد. بر اساس اعلام، در جلسه دیروز، گزراش نظارتی روزنامه «کیهان» در تاریخ هشتم مهر ماه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات، این روزنامه تذکر گرفت و پرونده آن به دادگاه ارجاع داده شد.

یادآوری می‌شود، ‌تبصره ٢ ماده ۵ قانون مطبوعات به قرار زیر است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید».

همچنین پرونده روزنامه «وطن امروز» مورخ ۱۶ مهر ماه بررسی شد که با نظر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات و مطابق با بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، این روزنامه تذکر گرفت و پرونده آن به دادگاه ارجاع داده شد.

یادآوری می‌شود که در بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، ناظر بر ممنوعیت «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد» است.