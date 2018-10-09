قیمت پابندهای الکترونیک ۲.۲ میلیون تومان/پرداخت هزینه توسط زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیک گفت: شرکت حامی با مشارکت دانشگاه علم و صنعت انجام دادند، در خارج از کشور ۲۷۰۰ یورو تا ۳هژار یورو است اما در کشور ما این رقم ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

وی افزود:هر زندانی که می‌خواهد از این پابندها استفاده کند باید خودش هزینه را بپردازد. البته همه زندانبان مشمول این موضوع نمی‌شوند.

دشتی اردکانی تصریح کرد: تا کنون ۱۷۰نفر استفاده کردند که از این تعداد ۷۰نفر تا کنون آزاد شدند. کسانی می‌توانند استفاده کنند که مرتکب جرایم تعزیری از درجه ۵تا۸ هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان سال ۱۰۰۰پابند مورد استفاده قرار گیرد با عدد ذکر شده، از برنامه عقب هستید؟ گفت: قطعا تا پایان سال این عدد به هزار تا می رسد و به دنبال این هستیم که با سرعت به برنامه ها برسیم.

دشتی اردکانی در خصوص هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: روز شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می شود و از بسته های جدید خدمات قضایی رو نمایی می شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک. روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند. همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی گفت: اگر افرادی از دفاتر خدمات قضایی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شکایت دارند می‌توانند به سایت عدل ایران مراجعه کنند و شکایت خود را در آن سایت ثبت نمایند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه علاوه بر مردم تعدادی از مسئولان دادگستری ها هم از قطع و وصل های مکرر سامانه ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انتقاد دارند، این مشکل تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قطعی کم می شود. البته این قطعی سامانه ها تنها شامل مرکز اطلاعات قوه قضائیه نمی شود، اکنون ما در تحریم هستیم و برخی قطعاتی که لازم هست را نداریم،در حال حاضر البته در ماه های اخیر قطعی کم است.

دشتی اردکانی ادامه داد: تلفن رسیدگی به شکایات 63977 است و مردم می توانند شکایات و انتقادات خود را به این سامانه اعلام کنند.