بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روزآینده است.

وی بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهرها همراه با رشد ابر و وزش باد نسبتا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و در برخی مناطق رگبار، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شدت بارش ها برای امروز در نیمه جنوبی و منطقه ی کوهرنگ انتظار می رود.