  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا گرفت.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش باران چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روزآینده است.

وی بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهرها همراه با رشد ابر و وزش باد نسبتا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و در برخی مناطق رگبار، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شدت بارش ها برای امروز در نیمه جنوبی و منطقه ی کوهرنگ انتظار می رود.

کد مطلب 4425803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها