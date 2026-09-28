به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدارش با نواف سلام، نخست وزیر لبنان گفت: من حمایت قوی خود را از اجرای چارچوب سه‌جانبه به نخست‌وزیر لبنان اعلام کردم؛ چارچوبی که تنها مسیر برای تحقق صلح با اسرائیل است.

روبیو همچنین با دخالت در امور داخلی لبنان مدعی شد: در کنار لبنانِ دارای حاکمیت و عاری از نفوذ حزب‌الله و ایران ایستاده‌ایم.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که نواف با روبیو در مقر وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این دیدار، تحولات لبنان و منطقه و روند بازگرداندن حاکمیت کامل لبنان بررسی شد.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که سلام گفته است: لبنان به دنبال شراکتی جدید با آمریکا است که با طرح بازسازی این کشور و تقویت نهادهای قانونی آن همراه باشد.

وی همچنین بر ضرورت ورود به مرحله فعال‌سازی چارچوب سه‌جانبه تأکید کرده است.

اقدامی که به گفته وی باید به بازگرداندن حاکمیت کامل لبنان، تحقق خروج کامل رژیم اسرائیل از اراضی لبنان و انحصار سلاح در دست دولت بیروت در سراسر خاک این کشور منجر شود.

سلام در همین زمینه بر اهمیت تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای تعهدات مندرج در این چارچوب تأکید کرد تا روند خروج اسرائیل و اعمال حاکمیت دولت و انحصاری شدن سلاح پیش برود.

وی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری قابل اعتماد برای راستی‌آزمایی و پیگیری اجرای توافق و اطمینان از پایبندی به تعهدات شد تا عدم اجرای تعهدات بهانه‌ای برای متوقف کردن این روند نشود.

نخست‌وزیر لبنان همچنین گفت «چارچوب سه‌جانبه تنها به ترتیبات امنیتی محدود نمی‌شود»، بلکه حمایت از تلاش‌های دولت بیروت در زمینه امدادرسانی، بهبود شرایط و بازسازی، بازسازی زیرساخت‌ها و خدمات اساسی و فراهم کردن شرایط برای بازگشت آوارگان و تثبیت آنان در مناطق خود را نیز شامل می‌شود.

سلام همچنین بر اهمیت جلب حمایت آمریکا و جامعه جهانی از روند بازگشت و بهبود شرایط، به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده از جنگ تأکید کرد.

وی در پایان مدعی شد که تداوم حمایت آمریکا از ارتش لبنان و تقویت توانمندی‌های آن بسیار مهم است تا به ادعای سلام «ارتش کشورش بتواند مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و حاکمیت دولت را در سراسر خاک لبنان اعمال کند.»