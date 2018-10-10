حجتالاسلام ولیالله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث پیادهرویاربعین اشاره کرد و گفت: پیادهروی اربعین رمز تداوم شور و شعور فرهنگ عاشورایی است.
وی بابیان اینکه برای این سفر بزرگ معنوی آداب و اخلاق زیارت رعایت شود، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بزرگترین نهاد فرهنگ دینی وظیفه گسترش فرهنگ اسلامی و ترویج آموزههای اخلاقی و سیره ائمه معصومان (ع) را دارد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر تقویت برنامههای فرهنگی با شاخصههای سیره اهل بیت و آموزههای دینی و اخلاقی در اربعین تاکید کرد و گفت: نشر آموزههای اسلامی و دینی ضروری است.
مصائبی بابیان اینکه در راستای تبیین اهمیت موضوع اربعین تمام مبلغین ومبلغات توانمند استان تحت عنوان یاوران اربعین دورههای آموزشی را خواهند دید، تاکید کرد: یاوران تبلیغ برای تبیین و گفتمان سازی فرهنگ اربعین در بین مردم و بهخصوص زائرینی که به پیادهروی اربعین را خواهند دید که مهمترین مأموریت کمیته فرهنگی و آموزشی است.
وی از بهکارگیری یاوران اربعین خبر داد و ابراز کرد: برای کیفت بخشی به فعالیت موکبها یاوران اربعین آموزشهای لازم را خواهند داد و برگزاری این دورهها برای یاوران تبلیغ در کیفیت سازی پیادهروی اربعین است که اقدامات آموزشی را از مبدأ تا مقصد را نهادینه کنند و آموزشها ها به زودی آغاز میشود.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: اربعین باید بایک انسجام خاصی که منجر به وحدت جهان اسلام شود و نشان بدهد که حول محور ولایت و اهل بیت مدیریت شود که این خود رمز تداوم شور و شعور فرهنگ عاشورایی است.
وی بابیان اینکه ۵۴ مبلغ و مبلغه در موکبهای اربعین حضور خواهند داشت، گفت: در کنار این مبلغین مداح و قاری هم برای موکبها در نظر گرفتهشده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به اجرای برنامههای فرهنگی در کربلا توسط سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد و گفت: امروز شرایط حساس است و انحرافهای دینی توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
مصائبی تصریح کرد: پاکیزه نگهداشتن و حرمت فضای اربعین باید مدنظرجدی قرار گیرد و به بحث اقامه نماز بیشتر توجه شود.
نظر شما