کنگره حافظ آغاز به کار کرد/ضرورت کاربردی سازی ادب فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با حضور حافظ پژوهان، اندیشمندان و استادان زبان و ادبیات فارسی سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و بیست و دومین یادروز حافظ در سالن شهید آیت الله دستغیب دانشگاه شیراز و مهمانانی از کشور ترکیه، آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و بوسنی آغاز به کار کرد.

در ابتدای این مراسم، دبیر علمی همایش با بیان اینکه در کمتر همایش ادبی این چنین چهره های ادبی و فرهنگی با سلیقه های گوناگون حضور داشته اند، از استاد مهدی محقق نام برد و از مهمانمان دیگر کشورها سپاسگزاری کرد و گفت: حاضران به ما دلگرمی می دهند که به این همایش اهمیت دادند و باعث اعتبار و شکوه برنامه می شوند.

کاووس حسن لی در گزارش کوتاهی به تشریح برنامه های سه روزه این گردهمایی پرداخت و گفت: بعد از انتشار فراخوان خوشبختانه بیش از ۱۱۰۰ نفر از استادان و دانش پژوهان از این گردهمای استقبال کردند و مقاله فرستادند که پس از داوری ۲۹۷ مقاله برای لوح فشرده و ۷۰ مقاله برای چاپ در کتاب در نظر گرفته شد.

وی با اعلام اینکه ۲۵تیرماه نتایج داوری ها اعلام شد افزود: یعنی یک هفته زودتر از تاریخ اعلام شده داوری ها به پایان رسید و نتایج اعلام شد.

حسن لی از برنامه نویسی برای ۲۹۷ مقاله خبر داد و افزود: برای اولین بار در کشور توانستیم تمام مقاله های نامبرده را در isc نمایه سازی کنیم که این برای ما دست نیافتنی بود اما شد، البته چکیده مقالات قبل از همایش منتشر کردیم.

این استاد زبان و ادبیات فارسی در ادامه عنوان کرد: ضرورت بازگشت به متن و تلاش برای دستاوردهای تازه از دل متن مهم است زیرا از متن فاصله گرفتیم و گاهی متن فراموش می شود.

وی در اشاره پایانی گفت: ادبیات ما خیلی غیر کاربردی شده است؛ اصلا آثار ادبی ما روبه مردم نیست و مردم از این تلاشها خبر ندارند و ادبیات کاربردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و بیست و دومین یادروز حافظ تا ۲۰ مهرماه در شیراز ادامه دارد.