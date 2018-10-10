پیام تسلیت امام جمعه بیرجند درپی شهادت مأمور نیروی انتظامی قاین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا عبادی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با صدور پیامی شهادت سروان علی غلامی از ماموران نیروی انتظامی شهرستان قاین را به بازماندگان این شهید و خانواده شهدا تبریک و تسلیت گفت.

در قسمتی از این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه مامور دلاور نیروی انتظامی سروان علی غلامی در درگیری با اشرار مسلح در شهرستان قاین، موجب تاسف و تاثر عمیق اینجانب و مردم شریف استان خراسان جنوبی گردید.

این شهید بزرگوار که در راه حفظ نظم، آرامش و امنیت جامعه، مظلومانه جان خود را تقدیم نمود؛ بی شک از جایگاه والایی در پیشگاه خداوند متعال برخوردار خواهند بود.

اینجانب وقوع این حادثه غمبار را به محضر حضرت ولیعصر(عج)، حضرت آیت الله العظمی امام‌خامنه‌ای(مدظله‌العالی) رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، فرماندهان و پرسنل غیور نیروی انتظامی استان، خانواده های معظم شهدا و بازماندگان مکرم این شهید عزیز نیروی انتظامی و مردم شریف خراسان جنوبی تبریک و تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای این شهید گرانقدر آمرزش و غفران الهی و برای بازماندگان اجر جمیل و صبر جزیل مسئلت دارم.