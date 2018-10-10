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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

ژنرال «عاصم منیر» رئیس جدید سازمان اطلاعات ارتش پاکستان شد

ژنرال «عاصم منیر» رئیس جدید سازمان اطلاعات ارتش پاکستان شد

روابط عمومی ارتش پاکستان از انتصاب ژنرال عاصم منیر به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات ارتش این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، روابط عمومی ارتش پاکستان طی بیانیه ای از انتصاب ژنرال «عاصم منیر» به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) خبر داد.

لازم به ذکر است که ژنرال «نوید مختار» رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در تاریخ یکم اکتوبر ( ۹ مهر) از سمت خود بازنشته شد.

عاصم منیر پیش از این به عنوان مدیر کل اطلاعات نظامی ارتش پاکستان مشغول به خدمت بود و قبل از این نیز فرماندهی منطقه «سیاچن» را  به عهده داشت. وی همچنین فرماندهی تیپ های متفاوت را در مناطق عملیاتی به عهده داشته است.

کد مطلب 4426325

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