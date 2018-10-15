به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک انصار، آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار طی سخنانی در این گردهمایی با اشاره به ایام‌ حزن و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت در ماه محرم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و یاران با وفایش؛ به تبیین ضرورت ولایتمداری در همه ارکان زندگی شخصی و اجتماعی پرداخت و درادامه فعالیت‌ها و نتایج عملکرد شش‌ماهه سالجاری بانک انصار را تشریح و گفت: با اجرای موفق برنامه‌ها به ویژه در زمینه جذب منابع ارزان قیمت در نهمین مرحله از قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز که همزمان با نوسانات شدید بازارهای پول و سرمایه صورت گرفت، باردیگر مدیریت و اقدامات جهادی مدیران ارزشی و همکاران شریف بانک به منصه ظهور رسید.

وی در ادامه با ارزیابی مثبت از عملکرد شش ماهه بانک درراستای اجرای طرح تحول ۲ افزود: عملکرد رو به پیشرفت بانک انصار نشانگر عزم وتلاش همدلانه و برادرانه مدیران و کارکنان بانک است که باید براساس الگوی مدیریت جهادی تداوم یابد و فعالیت ها به گونه ای باشد که تمام اهداف طرح تحول۲ طی زمان باقیمانده تا پایان سال ۹۷ محقق شود تا انشاءالله با آسودگی خیال مرحله سوم تحول را با شروع سال بعد، پیگیری و اجرا کنیم.

مدیرعامل بانک انصار سپس با بیان انتظارات خود در زمینه بازاریابی بانک و ضرورت انطباق ان با دستاوردهای علمی و اجرایی، لازمه تحقق این موضوع را عزم جمعی ویک امرعمومی برای همه اجزای بانک برشمرد که از صدر تا ذیل باید در آن مشارکت داشته و لازمه موفقیت در آن را هوشمندی تمام عیار در زمینه بازاریابی و استفاده از اطلاعات و آمار و پیشبینی پذیر نمودن مسیر رشد و بالندگی آتی بانک برای تقویت نقاط قوت و بر طرف نمودن ضعف‌ها و نقصان‌ها دانست.

وی با برشماری تحولات رخ داده در مدل کسب وکار بانک ، مدیریت و الگوی کسب وکار نوین را به عنوان موضوعی کلیدی در طرح‌ تحول ۳ بانک معرفی و آن را نیازمند توجیه همگانی و فرهنگ سازی دانست و تاکید کرد: همه مدیران در سطوح مختلف باید مدیر کسب وکار باشند؛ یعنی بر روی توانمندی‌ها، اختیارات و پتانسیل های موجود برنامه‌ریزی و با دقت هزینه های عملیاتی وغیرعملیاتی را در راستای ارتقای سطح کسب‌وکار، مدیریت کنند.

ابراهیمی در پایان با تبیین دستاوردهای طرح تحول بانک بر لزوم پیاده‌سازی هرچه نیرومندتر و هوشمندانه‌تر مرحله سوم طرح تحول بانک انصار تأکید و با اشاره به اهمیت بانکداری دیجیتال، شناخت مدل و پارادایم های جدید کسب وکار ، انتقال از عقود مشارکتی به عقود مبادله ای ، تصریح کرد: باید مطالبات معوق را بازهم کاهش داده و آن را به عنوان روندی مستمر ،پایا و ماندگار در حوزه برندینگ بانک استمرار بخشیده و مدیریت کنیم.

گفتنی است در این گردهمایی همچنین آقای نظری مدیریت شعب استان مازندران گزارشی از عملکرد مجموعه ارایه و سپس تعدادی از معاونین در حوزه های تخصصی خود به ایراد سخنرانی پرداخته و برنامه هایشان را برای تداوم موفقیت بانک در حوزه‌های مختلف تبیین کردند.