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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش ها در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

بارش ها در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش ها در چهارمحال و بختیاری به ویژه در شهرستان کوهرنگ تداوم دارد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش ها در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد، اظهار داشت:شدت بارش ها در نیمه جنوبی و منطقه کوهرنگ افزایش می یابد.

وی بیان کرد: در حال بیشترین بارش ها در شهرستان شهرکرد و کوهرنگ گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۶.۸ میلی متر بارش در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

وی بیان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روزآینده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهرها همراه با رشد ابر و وزش باد نسبتا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و در برخی مناطق رگبار، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.

کد مطلب 4426563

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