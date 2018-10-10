شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش ها در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد، اظهار داشت:شدت بارش ها در نیمه جنوبی و منطقه کوهرنگ افزایش می یابد.

وی بیان کرد: در حال بیشترین بارش ها در شهرستان شهرکرد و کوهرنگ گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۶.۸ میلی متر بارش در شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.

وی بیان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو از سطح منطقه طی سه روزآینده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهرها همراه با رشد ابر و وزش باد نسبتا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و در برخی مناطق رگبار، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.