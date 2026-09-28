به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته گردشگری با تبریک این هفته به فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری، اظهار کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه و توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ایران اسلامی به‌ویژه شهدای شهرستان رودبار افزود: استان گیلان به واسطه برخورداری از جنگل‌های هیرکانی، سواحل، دریا، رودخانه‌ها، مناطق نمونه گردشگری و ظرفیت‌های متنوع طبیعی و تاریخی، از استان‌های مهم گردشگری کشور محسوب می‌شود و رودبار نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی در این بخش برخوردار است.

ظرفیت‌های گردشگری رودبار نیازمند معرفی بیشتر

فرماندار رودبار با اشاره به اینکه بخشی از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان هنوز به‌طور کامل شناسایی و معرفی نشده است، گفت: لازم است فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان به‌صورت دقیق شناسایی، تدوین و به سرمایه‌گذاران معرفی شود.

پورحضرت ادامه داد: ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و باستانی رودبار می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب گردشگر، رونق اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار فراهم کند و برای بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند انجام شود.

وی با اشاره به نقش گردشگری در اقتصاد بسیاری از کشورها خاطرنشان کرد: گردشگری در بسیاری از کشورها به یکی از منابع مهم درآمد پایدار تبدیل شده و استان‌های شمالی کشور از جمله گیلان و شهرستان رودبار نیز می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب سهم بیشتری از این ظرفیت اقتصادی داشته باشند.

بخش خصوصی محور توسعه زیرساخت‌های گردشگری

فرماندار رودبار با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری، فراهم کردن زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی افزود: دولت باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر داشته باشد و با رفع موانع و ایجاد شرایط مناسب، زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارج از شهرستان را برای اجرای طرح‌های گردشگری فراهم کند.

پورحضرت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران می‌تواند به تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رودبار و مدیرکل این حوزه در استان، گفت: با افزایش پیگیری‌ها، مطالبه‌گری و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌توان زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری رودبار را فراهم کرد.