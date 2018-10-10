دستگیری متخلف شکار و صید در پناهگاه حیات وحش یخاب

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار دولتخواه پیش از ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این متخلف توسط یگان حفاظت این اداره با همکاری عوامل منابع طبیعی در پناهگاه حیات وحش یخاب دستگیر شد.

وی افزود: از این متخلف ۳ قطعه کبوتر وحشی، یک قبضه سلاح دو لول و یک دستگاه موتورسیکلت تریل کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل تصریح کرد: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون شکار و صید، شکار حیوانات بدون پروانه ممنوع بوده و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت ۲۷۱ هزار هکتار در شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. این منطقه دشتی و کوهستانی است و دارای گیاهان متنوع نظیر درمنه، خارشتر، گون و ... و زیستگاه انواع گونه های جانوری از قبیل کاراکال، گربه وحشی، جبیر کل و بز، قوچ، میش و هوبره است.