  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل خبر داد:

دستگیری متخلف شکار و صید در پناهگاه حیات وحش یخاب

دستگیری متخلف شکار و صید در پناهگاه حیات وحش یخاب

آران و بیدگل- رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل از دستگیری متخلف شکار و صید در پناهگاه حیات وحش یخاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار دولتخواه پیش از ظهر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این متخلف توسط یگان حفاظت این اداره با همکاری عوامل منابع طبیعی در پناهگاه حیات وحش یخاب دستگیر شد.

وی افزود: از این متخلف ۳ قطعه کبوتر وحشی، یک قبضه سلاح دو لول و یک دستگاه موتورسیکلت تریل کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل تصریح کرد: طبق بند الف ماده ۱۰ قانون شکار و صید، شکار حیوانات بدون پروانه ممنوع بوده و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

پناهگاه حیات وحش یخاب  با وسعت ۲۷۱ هزار هکتار در شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. این منطقه دشتی و کوهستانی است و دارای گیاهان متنوع نظیر درمنه، خارشتر، گون و ... و زیستگاه انواع گونه های جانوری از قبیل کاراکال، گربه وحشی، جبیر کل و بز، قوچ، میش و هوبره است.

کد مطلب 4426602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها