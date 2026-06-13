دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در پناهگاه حیات وحش یخاب آران و بیدگل

سیدعباس نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری یک شکارچی غیرمجاز متخلف در پناهگاه حیات وحش یخاب شهر ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: این فرد که اقدام به شکار یک بز وحشی کرده بود، به همراه یک قبضه اسلحه خفیف دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی ابراز کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز شکارچیان در منطقه حفاظت‌شده یخاب، محیطبانان بلافاصله وارد عمل شده و پس از شناسایی متخلف، عملیات تعقیب و گریز آغاز گردید.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل تصریح کرد: پس از ساعت‌ها تلاش نیروهای محیط‌بان، سرانجام متخلف در یکی از مناطق صعب‌العبور پناهگاه حیات وحش یخاب به دام افتاد که در بازرسی از وی، یک قبضه اسلحه خفیف و لاشه یک بز وحشی کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده این شکارچی غیرمجاز تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم، تحویل مراجع قضایی شهرستان آران و بیدگل شد.