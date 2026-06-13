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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در پناهگاه حیات وحش یخاب آران و بیدگل

دستگیری شکارچی غیرمجاز بز وحشی در پناهگاه حیات وحش یخاب آران و بیدگل

کاشان - رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل از دستگیری یک متخلف شکار و صید پس از ساعت‌ها تعقیب و گریز در پناهگاه حیات وحش یخاب شهر ابوزیدآباد این شهرستان خبر داد.

سیدعباس نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری یک شکارچی غیرمجاز متخلف در پناهگاه حیات وحش یخاب شهر ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: این فرد که اقدام به شکار یک بز وحشی کرده بود، به همراه یک قبضه اسلحه خفیف دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی ابراز کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز شکارچیان در منطقه حفاظت‌شده یخاب، محیطبانان بلافاصله وارد عمل شده و پس از شناسایی متخلف، عملیات تعقیب و گریز آغاز گردید.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آران و بیدگل تصریح کرد: پس از ساعت‌ها تلاش نیروهای محیط‌بان، سرانجام متخلف در یکی از مناطق صعب‌العبور پناهگاه حیات وحش یخاب به دام افتاد که در بازرسی از وی، یک قبضه اسلحه خفیف و لاشه یک بز وحشی کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده این شکارچی غیرمجاز تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم، تحویل مراجع قضایی شهرستان آران و بیدگل شد.

کد مطلب 6859052

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